Favorito empata sin goles en la Jornada 2 de la Euro 2020

La actividad de la Euro 2020 sigue su marcha y este viernes, en actividad del Grupo E, Suecia consiguió su primera victoria del certamen ante Eslovaquia, luego de haber firmado un empate en la Jornada 1 de la competencia frente a su similar de España.

Con gol solitario de Emil Forsberg desde los once pasos, el conjunto sueco venció por la mínima diferencia al cuadro de los Halcones, apretando la clasificación a la siguiente ronda en su sector, el cual comparten con España y Polonia.

Las Selecciones de La Furia y Las Águilas Blancas se enfrentarán el próximo 19 de junio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en un juego en el que ambas escuadras buscarán su primer triunfo para seguir en la lucha de avanzar a la instancia de Octavos de Final.

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El Grupo D también se iguala

Por otra parte, el Grupo D también vio actividad en la Jornada 2, fecha en la que Inglaterra y República Checa tropezaron con un empate ante Escocia y Croacia respectivamente, pues habían arrancado la Euro 2020 sumando tres puntos.

En el Estadio Hampden Park de Glasgow, Croacia y República Checa igualaron a un tanto en un encuentro en el que los checos se fueron arriba al minuto 37 por la vía del penalti y posteriormente, el delantero del Inter de Milán, Iván Perišić, igualó el juego al minuto 47.

Finalmente, en actividad del mismo sector, Inglaterra y Escocia no se hicieron daño en un partido en el que los dirigidos por Gareth Southgate tuvieron el dominio en la cancha de Wembley, pero el ataque comandado por Harry Kane, acompañado de Raheem Sterling y Phil Foden, no dio resultados, por lo que los ingleses están igualados con 4 unidades en la cima del Grupo D junto a República Checa.

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