Italia sufre ante Austria y avanza a Cuartos de Final en tiempos extra

Italia venció 2-1 a Austria en el Estadio de Wembley y avanzó a los Cuartos de Final de la Eurocopa 2020, instancia en la que también se encuentra Dinamarca.

A pesar de que los italianos fueron superiores desde el primer tiempo, el equipo dirigido por Roberto Mancini no logró abrir el marcador en el tiempo regular. No obstante, si se llevaron un susto por parte de Austria, quienes anotaron al minuto 63 por conducto de Arnautovic hasta que el VAR invalidó la acción por fuera de juego.

Las ocasiones de peligro siguieron por ambos lados sin tener recompensa alguna al final de los 90 reglamentarios, situación por la que Wembley fue testigo de 30 minutos más de fútbol para definir la serie.

Al inicio de los primeros 15 minutos, la escuadra Azzurra encontró el premio que tanto había buscado. Federico Chiesa fue el encargado de abrir el marcador al 105. Luego de un control excepcional, el mediocampista que milita en la Juventus se quitó un defensor de encima y definió con un tiro cruzado para vencer al guardameta, Daniel Bachmann.

London (United Kingdom), 26/06/2021.- Federico Chiesa of Italy celebrates after scoring the 1-0 goal during the UEFA EURO 2020 round of 16 soccer match between Italy and Austria in London, Britain, 26 June 2021. (Italia, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/Andy Rain / POOL (RESTRICTIONS: For editorial news reporting purposes only. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.) |Andy Rain / POOL/EFE

Posteriormente, Austria no logró reaccionar y los italianos aprovecharon la condición anímica. Fue al final del primer tiempo extra que La Nazionale aumentó la ventaja por vía de Matteo Pessina. El jugador del Atalanta sacó un zurdazo dentro del área para cruzar el balón y mandarlo a guardar, situación con la que terminó la primera parte.

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El segundo tiempo extra fue distinto. Con un Austria echado hacia adelante en busca de reducir la distancia en el marcador, los dirigidos por Franco Foda encontraron el gol. Al 114’ Saša Kalajdžić remató de cabeza tras un tiro de esquina y metió presión rumbo a la parte final del encuentro, no obstante, a los austriacos no les alcanzó y quedaron fuera de la competencia.

Espera rival entre Bélgica y Portugal

El conjunto italiano se instaló en la siguiente ronda de la Eurocopa y ahora le queda esperar rival. Bélgica o Portugal son sus opciones. Los Diablos Rojos y lusitanos se medirán el día de mañana en el Estadio La Cartuja de Sevilla en uno de los encuentro más atractivos de la ronda de Octavos de Final.

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