Dinamarca con contundencia pasa a cuartos de final

Amsterdam, Países Bajos. La selección de Dinamarca fue contundente al derrotar 4-0 a Gales con un doblete de Kasper Dolberg y con las anotaciones de Joakim Maehle y Martin Braithwaite para ser la primera escuadra en colocarse en los cuartos de final de la Eurocopa 2020.

Los daneses fueron muy superiores a sus rivales en casi todo el partido, aunque los primeros minutos Gales tuvo un par de oportunidades de anotar, una de ellas con un disparo del madridista y líder de su selección Gareth Bale pasando la bola rosando el poste del arco que defendía Kasper Schmeichel.

Te podría interesar: Tecatito Corona, ausente en la presentación del uniforme del Porto

El primer tanto para la selección de Dinamarca, en el minuto 27, lo marcó Kasper Dolberg con un disparo potente desde fuera del área que no pudo llegar el portero Danny Ward. Desde este momento ya no hubo otro once que la escuadra de los daneses.

El segundo gol llegó a los tres minutos de la segunda mitad, lo realizó tras aprovechar un mal despeje del defensa Neco Williams que recogió Martin Braithwaite y que terminó la jugada en los pies de Dolberg, que no falló con un disparo prácticamente a placer.

En los últimos minutos, Dinamarca culminó el partido

Después del 2-0, Dinamarca tuvo varias jugadas de peligro que no pudieron concretar hasta el final del encuentro cuando Joakim Maehle culminó al minuto 89 una internada por la banda derecha que acabó en el tercer tanto de Dinamarca.

Ya en el descuento, el delantero del Barcelona Martin Braithwaite cerró la cuenta y la clasificación de su selección. Tuvieron que pasar algunos minutos para que el VAR lo diera por bueno descontando un posible fuera de lugar.

Te podría interesar: Cruz Azul, muy cerca de amarrar su primer refuerzo en el ataque

La selección de Dinamarca se ha convertido en una poderosa ofensiva ya que en sus últimos dos partido suma la cantidad de ocho tantos ( cuatro a Rusia y cuatro a Gales), ahora esperará a su rival que saldrá del encuentro entre Países Bajos y República Checa.