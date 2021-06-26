Italia vs Austria cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Italia se mide a Austria en los Octavos de Final de la Eurocopa 2020. Con sede en el Estadio de Wembley, el conjunto dirigido por Roberto Mancini buscará mantener el buen historial ante Austria y con ello, su pase a la siguiente ronda del torneo.



El equipo Azzurri y la escuadra comandada por Franco Foda se han cruzado en 36 partidos a lo largo de la historia, en los que los italianos han dominado ganando en 16 ocasiones, mientras que ‘Das Team’ ha conseguido la victoria 12 veces y se han igualado ocho partidos.

El juego más reciente entre ambas selecciones fue en agosto de 2008, un encuentro amistoso que finalizó 2-2.

Para el primer cruce en la Eurocopa entre Italia y Austria, La Nazionale llega como amplio favorito luego de haber clasificado como primero del Grupo A tras dos victorias por 3-0 ante Turquía y Suiza.

Posteriormente, amplió su racha de triunfos al imponerse a Gales por la mínima diferencia, por lo que en Inglaterra los italianos esperan seguir con las buenas impresiones que han dejado en la presente competencia.

Por su parte, el equipo austriaco avanzó como segundo lugar del Grupo C. Arrancó la Euro 2020 con un triunfo frente a Macedonia del Norte, después cayó 2-0 contra Países Bajos y cerró la primera fase del certamen venciendo a Ucrania gracias a un gol solitario de Christoph Baumgartner.

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Austria llega como víctima a Wembley

Pese a que en el papel la Selección de Austria llega como víctima a la cancha de Wembley, el equipo de Franco Foda podría salir a dar una de las grandes sorpresas de la Eurocopa.

“Italia ha sido el equipo que más me ha impresionado. Ataca bien, se posiciona bien y también son fuertes en la transición. Incluso en el tercer partido se mostraron fuertes a pesar de haber hecho muchos cambios. Son un equipo peligroso”., señaló Foda en conferencia de prensa, por lo que conoce bien el estilo que han venido manejando los italianos.

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