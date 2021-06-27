Países Bajos vs República Checa, cobertura en vivo | Eurocopa 2020

La selección de los Países Bajos buscará mantener su buena racha de resultados y regresar después de 13 años a los cuartos de final de la Eurocopa este domingo en Budapest ante la República Checa de Jaroslav Silhavy.



La "Oranje" de Frank de Boer, que llegó a la Eurocopa sin levantar grandes expectativas, completó una gran fase de grupos en la que cosechó tres victorias (3-2 contra Ucrania, 2-0 Austria y 0-3 a Macedonia del Norte) que le avalan como el equipo más goleador del torneo.

Gran parte del éxito de la antigua Holanda reposa en Denzel Dumfries, lateral del PSV Eindhoven, de 25 años, que lleva tres goles y se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo.

También atraviesa un buen estado de forma el capitán de la selección y nuevo delantero del París Saint-Germain (PSG), Georginio Wijnaldum, que con tres tantos está en el grupo de los máximos goleadores del campeonato, superado solo por Cristiano Ronaldo.

Un peldaño por debajo se sitúa el nuevo fichaje del Barcelona Memphis Depay, que, pese a no brillar tanto como su compañero, ha crecido mucho a lo largo del torneo y su rol es cada vez más importante dentro del equipo.

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Se esperan pocos cambios de cara al cruce contra República Checa, pues a De Boer, sucesor de Ronald Koeman, no le gusta que sus futbolistas más relevantes tengan demasiados días de descanso y de cara a la tercera jornada, con Países Bajos ya clasificada como líder, apenas tocó su once.

El técnico no podrá contar con el delantero sevillista Luuk de Jong, que se lesionó una rodilla en el entrenamiento del martes y se perderá el resto del torneo. Si bien De Boer no le estaba dando muchos minutos en una selección en la que falta el central del Liverpool Virgil van Dijk, también lesionado.

La República Checa, que logró la clasificación para octavos ya en la segunda jornada de la fase de grupos, tuvo que conformarse al final con la tercera plaza, lo que supone enfrentarse al conjunto neerlandés en una sede cercana y que permitirá gran afluencia de aficionados checos.

Los antecedentes

De los once encuentros disputados contra los holandeses desde 1993, cuando la República Checa comenzó su andadura al margen de Eslovaquia, los centroeuropeos han ganado cinco, han empatado tres y perdido otros tres, un registro que hace que los de Silhavy miren con ganas el cruce en el estadio Ferenc Puskas de Budapest.

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"Si ponemos toda la carne en el asador, somos capaces de enfrentarnos a cualquier equipo en la fase de eliminación", explicó antes del partido el segundo entrenador, Jirí Chytrý.

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