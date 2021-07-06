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Fútbol

¡Por la Gran Final de la Eurocopa!

Estamos en la recta final del que ha sido uno de los mejores torneos de selecciones en los últimos años, la Euro 2021 nos ha entregado juegazos y grandes goles.

Estadio de Wembley

Escrito por: Azteca Deportes

Estamos en la recta final del que ha sido uno de los mejores torneos de selecciones en los últimos años, la Euro 2021 nos ha entregado juegazos, grandes goles, increíbles historias, pero sólo dos clasificarán para buscar la máxima gloria del Viejo Continente.

¿Cómo se juegan las Semis y quiénes son los favoritos en las apuestas?

Italia vs España

El duelo de este martes en Wembley Stadium será un choque de titanes, ambas selecciones nacionales no conocen la derrota, pero la Azurra es la favorita en Caliente.mx, apostar $400 a la victoria de Italia, ¡podría dejarte una ganancia de $980!

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Inglaterra vs Dinamarca

En su casa, su gente y una generación de jugadores de élite, el Equipo de la Rosa es el amplio favorito para acceder a la Gran Final de la Eurocopa, pero Dinamarca no será presa fácil en Wembley, así que, si tú crees que Inglaterra se llevará la victoria el miércoles 7 de julio, ¡ganarías $680, por cada $400 apostados!

Recuerda que Caliente.mx tiene más de 215 mercados diferentes en las Semifinales de la Euro, tales como Total de Goles, Tiros de Esquina, Goleadores del Partido, etc.

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