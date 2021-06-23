Portugal vs Francia Cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Se juega uno de los partidos más emocionantes de la fase de grupos de la Eurocopa 2020, pues se enfrentan dos potencias mundiales, se trata de Portugal y Francia, ambas selecciones pintan como favoritas para llevarse el torneo continental este verano.



El combinado lusitano, actual campeón de este torneo buscará olvidar con rapidez la derrota que tuvo ante una de las selecciones también favoritas, Alemania, pues el cuadro de Portugal cayó 4-2 ante los germanos en la jornada anterior del torneo.

Por su parte, Francia, selección campeona del mundo viene de empatar ante su similar de Hungría, en el historial directo los galos tienen ventaja contra los portugueses pues de 27 encuentros ha ganado 19.

Todo se juega en esta última jornada en el grupo F para ambos conjuntos, es la revancha de la final más reciente de la Eurocopa, pues en la edición del 2016, el conjunto de Fernando Santos se alzó con el título, tras vencer por la mínima al conjunto de Didier Deschamps.

Portugal y Francia, firmes en la Eurocopa | El Dictado

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¿Cómo llega Portugal y Francia?

Francia llega a este partido como líder del sector F con cuatro puntos y tiene un lugar asegurado en los octavos de final, pero aspira a la victoria para que ninguna selección le arrebate la cima de su grupo, una baja sensible para Deschamps es un recambio habitual, pues Ousmane Dembélé quedó fuera del torneo por una lesión de rodilla.

Por su parte, el combinado de Portugal se va ajugar la vida en este partido, pues con una victoria ante los galos podría dejarlos primeros, pero si pierden y hay una combinación de resultados estarían fuera del torneo.

Posibles alineaciones Portugal vs Francia

Selección de Portugal: Rui Patrício; Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, Renato Sanches, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Diogo Jota.

Selección de Francia: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernández; Pogba, Kanté, Tolisso; Griezmann, Benzema y Mbappé.

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