Repasamos a cinco revelaciones durante la Eurocopa 2020:

-Manuel Locatelli (Italia)

Una de las novedades en la lista del técnico Roberto Mancini para la justa de verano fue Manuel Locatelli. El mediocampista del Sassuolo, aprovechó una lesión de Verratti para aparecer en el XI titular italiano, respondiendo de gran forma.

En el duelo contra Turquía fue de lo mejor de su equipo, duelo que le dio confianza para mejorar y hacer un doblete en el encuentro siguiente ante Suiza.

Locatelli e Italia derrotaron a Austria en los Octavos de Final y siguen en la búsqueda del título de la Eurocopa.

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- Billy Gilmour (Escocia)

El futbolista del Chelsea, Billy Gilmour pudo ser fundamental para que su selección compitiera por un boleto a los Octavos de Final del certamen; sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y tuvimos que despedirnos de su calidad en la fase de grupos.

A pesar de ser eliminado en la primera ronda, Gilmour dejó claro su gran momento que lo llevó a ser parte del equipo campeón de la Champions League (Chelsea) hace algunos meses.

En el debut de su selección frente a Inglaterra fue nombrado MVP. Días más tarde dio positivo a Covid-19 y no pudo jugar en el partido contra Croacia.

- Denzel Dumfries (Países Bajos)

El futbolista del PSV anotó dos goles y fue nombrado MVP en el triunfo de Países Bajos ante Ucrania en la fase de grupos.

El jugador de 25 años es una de las joyas del club holandés y tras la eliminación de la “Naranja Mecánica” en Octavos de Final ante República Checa, se rumora que clubes importantes en Europa buscan sus servicios la siguiente campaña, por lo que tendrían que pagar una cláusula de 16 millones de euros.

-Joel Pohjanpalo (Finlandia)

Su selección debutó en la Eurocopa esta edición y el nombre de Joel Pohjanpalo quedará marcado en la historia del fútbol de su país. El futbolista que milita en el Unión Berlín, fue el autor del primer gol de su combinado en la justa europea, misma anotación que le dio el triunfo ante Dinamarca.

En su segunda aparición, Finlandia cayó por la mínima diferencia ante Rusia, aunque Pohjanpalo anotó un gol que fue invalidado durante este cotejo.

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-Patrik Schick (República Checa)

Una de las piezas fundamentales para que su selección esté entre los mejores ocho equipos del torneo. Patrik Schick comenzó el torneo con un doblete ante Escocia, partido donde consiguió un gol de antología desde medio campo.

El delantero del Bayer Leverkusen anotó en el empate a un gol contra Croacia y en la ronda de Octavos de Final hizo el segundo en el triunfo ante Países Bajos.