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Fútbol

República Checa vs Dinamarca, cobertura en vivo | Euro 2020

Se define el penúltimo boleto para las semifinales de la Eurocopa, con dos equipos que han dado gratas sorpresas en el torneo.

República Checa vs Dinamarca
|Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

La República Checa se enfrentará a Dinamarca con la novedad en su once de Jan Boril, que ocupará el hueco de Pavel Kadebarek en el lateral izquierdo, mientras que su rival repetirá el mismo once que superó 0-4 a Gales.

La entrada de Boril, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas en octavos de final, es la principal novedad en el cuadro checo. Además, su capitán Vladimír Darida, no estará en la alineación checa por segundo partido consecutivo por culpa de unas molestias físicas.

Alineación de República Checa

La formación completa de la República Checa es la compuesta por: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick.

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Por su parte, el técnico de Dinamarca, Kasper Hjulmand utilizará a los mismos hombres que superaron a Gales en octavos de final. Yussuf Poulsen y Daniel Wass, titulares en la fase de grupos, se perdieron el anterior encuentro por diferentes molestias y, de momento, no saldrán desde el inicio. Jens Stryger y Kasper Dolberg, sus sustitutos, se mantienen en el once.

Alineación de Dinamarca

La alineación completa de Dinamarca es la formada por: Schmeichel; Stryger, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Damsgaard, Dolberg y Braithwaite.

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El partido se jugará en territorio asiático

La República Checa no oculta su malestar por tener que celebrar los cuartos de final de la Eurocopa frente a Dinamarca en el lejano AzerbaIyán, solo para cumplir así el sueño del expresidente de la UEFA Michel Platini de celebrar el 60 aniversario de la Eurocopa por todo lo alto y en una decena de países.

Los centroeuropeos pisarán por primera vez hoy el césped del Estadio Olímpico de Bakú, en víspera del partido, en un duelo cuyo sede ha sido criticada repetidamente por los jugadores y el cuerpo técnico.

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