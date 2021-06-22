República Checa vs Inglaterra cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Londres, Inglaterra. Inglaterra enfrenta a la República Checa en partido del Grupo D de la Eurocopa 2020 con el deber de ganar y pasar como primero a los octavos de final.

De ganar la selección inglesa a la escuadra Checa en el estadio de Wembley, los dirigidos por Gareth Southgate liderarán el Grupo D y se medirá al segundo clasificado del F, es decir, seguramente Portugal, Alemania o Francia. Un hueso duro de roer ante el que se medirían en casa, en Wembley, mientras que si pasan como segundos, empatando o perdiendo contra los checos (siempre y cuando no gane Escocia a Croacia), se enfrentarán al segundo del Grupo E, en estos momentos Eslovaquia, pero con posibilidades de que sea España, Polonia o Suecia.

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Si Inglaterra rozó el cinco de calificación en la victoria ante Croacia, ni siquiera aprobó contra Escocia, donde los de Steve Clarke desnudaron las carencias de un equipo ingles que sufre mucho en la bola parada y que prioriza el no recibir goles antes que marcarlos.

A la República Checa le vale un empate

A la República Checa le vale un empate, por lo que se espera un planteamiento menos atrevido que ante Croacia y Escocia. Sus resultados ya han mejorado las expectativas en este torneo, por lo que todo lo que llegue ante Inglaterra será bienvenido. También será un duelo de goleadores o, mejor dicho, entre uno que golea, Patrick Schick, pichichi de la competición con tres tantos, y otro al que se le espera, como Harry Kane, que suma cero anotaciones en dos encuentros.

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El mensaje por parte de Inglaterra ha sido el mismo desde el silbatazo final contra Escocia. "Podemos jugar mejor", dijo Kieran Trippier este domingo. Y con esa consigna buscarán hoy una primera plaza que si bien puede no favorecerles en el cruce, es necesaria para apagar incendios.

Con información de EFE.