Sin más positivos en la selección de España

En España, por fin, respiran tranquilos. Y es que luego de varios días de tensión, temiendo que el covid-19 destrozara la planeación de Luis Enrique, llegaron los resultados de las pruebas PCR realizadas esta mañana por parte de la UEFA y todas arrojaron resultados negativos. De esta manera parece que todo quedó en dos futbolistas contagiados y que el riesgo de un brote masivo quedó en el pasado.

Ha y que recordar que el domingo pasado, Sergio Busquets dio positivo por coronavirus. Dicha situación provocó que el jugador del Barcelona abandonara la concentración del equipo y, por supuesto, provocó que se encendieran las alarmas. Por ello los servicios médicos de la Selección de España determinaron comenzar a realizar pruebas diarias.

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Y fue anoche cuando llegó el resultado positivo de otro futbolista. Diego Llorente resultó infectado y por ello debió de abandonar la ciudad deportiva de Las Rozas en un vehículo medicalizado. Por ahora, ambos futbolistas cumplen con su periodo de aislamientos en sus domicilios con la esperanza de arrojar negativo antes del próximo lunes, día en que debuta España en el torneo ante Suecia en Sevilla.

España tiene hasta su debut para modificar la lista de convocados

Y es que todas las selecciones participantes en la Euro 2021, tienen como plazo máximo el día en que debutan en el certamen para realizar modificaciones en su lista de convocados. En este caso se especula que Luis Enrique tomaría la decisión de si Busquets o Llorente continúan este mismo fin de semana.

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Por cualquier cosa, ya se citó a 11 jugadores que pertenecen a la sub-21, más los seis mayores que convocaron de emergencia el lunes (Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Raúl Albiol, Kepa y Brais Méndez), para que estén listos por si hay que cambiar la convocatoria. Estos 17 jugadores entrenan por separado de los 22 futbolistas que integran la lista y se hospedan en un hotel y no en Las Rozas, en su propia burbuja.

La UEFA volverá a someter a exámenes oficiales a La Rojo el próximo domingo, pero la Real Federación Española de Futbol ha determinado que los futbolistas seguirán sometiéndose a pruebas PCR diariamente para evitar cualquier sorpresa.