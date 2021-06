Serena Williams anuncia que no jugará en Tokyo 2020

Serena Williams, tenista estadounidense, ya se encuentra lista para participar en el Grand Slam de Wimbledon, donde en la conferencia de prensa previa anunció que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, situación en la que no quiso ahondar.

“Si no estoy en la lista olímpica es por algo, hay muchas razones por las que he tomado esta decisión, pero ahora mismo no tengo ganas de entrar a debatirlas. He tenido un pasado maravilloso con los Juegos Olímpicos, pero no he pensado en esto, así que seguiré sin pensarlo”, comentó.

Con 39 años de edad, la menor de las Williams se ha enfocado en superar el récord de la australiana Margaret Court, quien conquistó 24 Grand Slams durante su carrera. En la actualidad, Serena lleva 23; sin embargo, desde el 2017 no queda campeona de ningún certamen importante del circuito.

Respecto a su longevidad en el deporte blanco, al igual que el suizo Roger Federer, Williams aseguró que la tecnología juega un papel importante, ya que los tenistas de generaciones anteriores jamás hubieran pensado en competir en altos niveles con casi 40 años.

“Creo que el avance tecnológico ha ayudado mucho a que esto pase. La forma en la que actualmente nos recuperamos, la manera que tienen de fabricar hoy nuestro calzado, incluso las indumentarias, toda esa tecnología nos ha ayudado mucho; normalmente nos jubilábamos a los 29-30 años, pero ahora a esa edad ves a jugadores que empiezan a rendir al máximo nivel”.

Palmarés de Serena Williams en Juegos Olímpicos y Grand Slams

Serena Williams es una de las tenistas más laureadas de la historia, ganando el US Open en seis ocasiones, el Abierto de Australia en siete, Roland Garros tres veces y siete más Wimbledon; mientras que en los Juegos Olímpicos se ha colgado la medalla de oro en Sidney 2000, Beijing 2008 y Londres 2012 en dobles, además de que en tierras inglesas también lo logró de manera individual.