Suecia vs Polonia Cobertura en vivo | Eurocopa 2020

San Petersburgo, Rusia. Las selecciones de Suecia y Polonia disputarán un tenso duelo en el que los suecos buscarán el liderato del Grupo E y los polacos, una victoria salvadora que le meta en los octavos de final en la Eurocopa 2020.



Los suecos, que ya están clasificados y sólo les falta conocer en qué lugar, saben jugar con el marcador. Lo demostraron ante los españoles y los eslovacos. En ambos casos, apostaron por mantener la portería a cero y adelantar líneas sólo cuando era absolutamente necesario. Su único gol en esta Eurocopa fue de penalti.

Ante la ausencia de veterana estrella Zlatan Ibrahimovic, el joven Alexandr Isak es el único capaz de crear algo en ataque. Sólo el atacante de la Real Sociedad fue capaz de sortear rivales.

Te puede interesar: Conoce el calendario de la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022



La selección polaca lo tiene claro. Sólo le vale el triunfo. El ánimo de la escuadra de Lewandowski luego la derrota en la primera jornada estaba por los suelos, pero el empate ante España les ha dado nueva vida. Es una segunda oportunidad que no quieren perder.

La duda es cómo jugará este importante duelo. Ante los eslovacos el equipo de Paulo Sousa salió a campo abierto y los centroeuropeos le dieron un repaso, especialmente, en la primera parte.

Las miradas estarán puestas en el atacante Robert Lewandowski. Después de un primer partido muy gris, el delantero volvió a parecerse contra los españoles al que rompe récords con la camiseta del Bayern Munich.

La diferencia es que los suecos juegan con tres centrales, todos acostumbrados a luchar por lo alto con delanteros altos y fuertes. De la calidad de los centros, dependerá mucho que Lewandowski pueda batir un segurísimo Olsen.

Te puede interesar: Conoce el calendario de la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022



Tendrán que mejorar mucho los jugadores de banda, como el napolitano Zielinski, desaparecido en combate hasta el momento.

Alineaciones probables:



Suecia: Olsen; Lindelof, Danielson, Augustinsson; Lustig, Larsson, Svensson, Claesson u Olsson, Forsberg; Isak y Quaison.

Polonia: Szczesny; Bereszynski, Bednarek o Dawidowiz, Glik; Jozwiak, Moder, Krychowiak, Zielinski, Puchacz; Lewandowski y Swiderski.