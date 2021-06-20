Suiza sueña con un boleto a octavos de la Eurocopa

México. La selección de Suiza está en una buena situación para alcanzar los octavos de final de la Eurocopa 2020 tras lograr una victoria de 3-1 ante Turquía con lo que peleará por ser una de las mejores terceros lugares.

Suiza culmina la frase de grupos con cuatro unidades. Ahora deberá esperar al miércoles, cuando se completará la primera fase, para saber si es una de las selecciones elegidas para seguir en la competición.

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Con una lluvia de críticas luego de dos partidos erráticos frente a Gales e Italia, Suiza se enfrentaba a una auténtica final en la que no podía fallar.

La presión era tan fuerte en el equipo helvético que hasta tuvieron que pedir auxilio y apoyo mediante una carta abierta a los medios de comunicación de su país.

Turquía buscaba un milagro en la Eurocopa

Turquía, deprimida después de perder contra Italia y Gales, necesitaba un milagro para acceder a los octavos de final. Tenía que golear y esperar otros resultados.

Al arquero de Suiza Yann Sommer le sentó fenomenal la paternidad. Esta semana tuvo que escaparse a Alemania para ver el nacimiento de su segunda hija. Era duda su presencia en el once de Petkovic, pero llegó a tiempo y fue quien salvo en cierto momento a la escuadra suiza.

Sobre todo en la primera parte. Hizo cuatro paradones de primer nivel. Tres a Mert Müldur y otro a Kaan Ayhan.

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Suiza anotó en dos de sus tres ocasiones del acto inicial. Primero, Haris Seferovic, que batió a Ugurcan Çakir a los seis minutos con un zurdazo. Y, segundo, Xherdan Shaqiri, que hizo un golazo con su pierna derecha, tras un lanzamiento espectacular desde los límites del área.

El 2-1 de los turcos colocó a Suiza al borde del éxito y del fracaso. Otro tanto de Turquía, eliminaba al conjunto helvético.

Y, entonces, apareció de nuevo Shaqiri para cerrar el marcador aprovenchando la tercera asistencia de Steven Zuber para batir a Çakir con un disparo desde el punto de penalti.

Con información de EFE