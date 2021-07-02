Suiza vs España cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Este viernes inicia otra fase de la Eurocopa 2020, los cuartos de final, donde los aficionados al fútbol esperamos que las sorpresas y los buenos partidos continúen tal y como pasó en los octavos.

Suiza y España se enfrentan y jugarán este duelo en Rusia. El combinado de Petkovic llegó hasta estas instancias después de eliminar a Francia, uno de los grandes favoritos al título en uno de los mejores partidos del certamen, logró remontar el marcador en contra de 3-1, mandar el encuentro a tiempo extra, sobrevivir 30 minutos más y en la instancia de los penales el guardameta Sommer se convirtió en héroe al atajar el tiro de Kylian Mbappe.

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Es la primera vez en su historia que Suiza llega a los Cuartos de Final de la Euro 2020

Por su parte, España también tuvo que sufrir para eliminar a Croacia, en las mismas instancias. Iniciaron el partido con el pie izquierdo, tras un error garrafal y sin duda él oso del torneo por parte del Guardameta Unai Simón al no poder controlar un pase de trámite que le había dado Pedri, con autogol los croatas se pusieron al frente.

Después, con base en el famoso tiki- taka, la furia roja remontó el marcador con tantos de Sarabia, Azpilicueta y Ferrán. Aunque el espíritu de garra de Croacia se avivó empataron la pizarra a 3-3 mandando el partido a la prórroga. En esos 30 minutos extra, Alvaro Morata y Mikel Oryarzabal convirtieron para darle el pase a España a la siguiente fase.

El favorito para ganar el encuentro es España, pero si algo nos ha enseñado este certamen es que las sorpresas y los rompe quinielas existen.

El ganador de este duelo se enfrentará al que salga victorioso entre la serie de Bélgica e Italia.

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Suiza vs España: Resultado de sus últimos encuentros

-Suiza 1-1 España | Nations League

-España 1-0 Suiza | Nations League

-España 1-1 Suiza | Amistoso

