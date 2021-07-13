UEFA desvela el equipo ideal de la Eurocopa 2020

Madrid, España. La UEFA desveló este día el equipo ideal de la Eurocopa 2020, que encabezan cinco futbolistas de la selección Italia, campeona del torneo y con el barcelonista Pedri como único representante español.

El astro portugués y del equipo Juventus, Cristiano Ronaldo, no aparece en el equipo ideal para sorpresa de muchos, ya que fue el goleador del máximo torneo de selecciones en Europa con cinco anotaciones igualado con el checo Patrik Schick.



La UEFA, con los observadores técnicos del organism, confeccionaron un equipo ideal basado en una formación 4-3-3, el más utilizado en la Eurocopa 2020, con el portero Gianluigi Donnarumma (Italia); los defensas Kyle Walker (Inglaterra), Leonardo Bonucci (Italia), Harry Maguire (Inglaterra) y Leonardo Spinazzola (Italia); los centrocampistas Jorginho (Italia), Pierre-Emile Højbjerg (Dinamarca) y Pedri (España); y los delanteros Federico Chiesa (Italia), Romelu Lukaku (Bélgica) y Raheem Sterling (Inglaterra).

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El portero del Milan Gianluigi Donnarumma fue nombrado "Jugador del Torneo", mientras que el centrocampista español Pedri, de 18 años, fue elegido el "Jugador Joven del Torneo". Ambos están en el mejor once del campeonato.

El 11 ideal fue seleccionado por el equipo de observadores técnicos de la UEFA, compuesto por 16 exjugadores y entrenadores.

En su elección participaron Packie Bonner (República de Irlanda), Esteban Cambiasso (Argentina/Italia), Fabio Capello (Italia), Cosmin Contra (Rumanía), Corinne Diacre (Francia), Jean-François Domergue (Francia), Dušan Fitzel (República Checa), Steffen Freund (Alemania), Frans Hoek (Holanda), Aitor Karanka (España), Robbie Keane (República de Irlanda), Ginés Meléndez (España), David Moyes (Escocia), Mixu Paatelainen (Finlandia), Peter Rudbæk (Dinamarca) y Willi Ruttensteiner (Austria), según informó la UEFA.

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Las 5 futuras estrellas del futbol europeo

Por otra parte Pedri González (España), Mikkel Damsgaard (Dinamarca), Jérémy Dokú (Bélgica), Bukayo Saka (Inglaterra) y Gianluigi Donnarumma (Italia) son los cinco jóvenes triunfadores de la Eurocopa que darán que hablar en los próximos años en el futbol europeo. España, Dinamarca, Bélgica, Inglaterra e Italia, cuentan en sus filas con jugadores jóvenes que probablemente serán la piedra angular para apuntalarán sus futuros proyectos.

Con información de EFE