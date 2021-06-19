Un tsunami llamado Alemania desborda a Portugal

Munich, Alemania. La selección de Alemania renacida goleó 4-2 a la Portugal de Cristiano Ronaldo con una gran actuación del lateral izquierdo Robin Gosens.

Alemania salió desde el principio a presionar a la escuadra lusa apropiándose del balón sometiendo a Portugal que mostraba poca presencia. En el minuto 6, un gol de Robin Gosens fue anulado por fuera de juego; en el 10’ Rui Patricio tuvo que exigirse para parar un remate de Kai Havertz; y en el 12’ Ruben Dias había bloqueado un remate de Toni Kroos dentro del área.

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Parecía que era solo cuestión de tiempo para que el equipo teutón se fuera arriba en el marcador, pero al minuto 15 Portugal le cambió la cara al encuentro en una jugada que se inició con un saque de esquina a favor de Alemania. Cristiano Ronaldo despejó de cabeza el balón dentro del área portuguesa y empezó un esprint que lo llevó al área contraria, donde definió después de un pase cruzado de Bernando Silva a Diogo Jota que desarticuló a la defensa alemana. El del Liverpool le dejó el esférico a CR-7 para que marcara a puerta vacía.

Alemania mantuvo la intensidad en todo el encuentro

Luego del gol, por un momento el vendaval alemán inicial pareció amainar. Pero en el minuto 35 logró encontrar la puerta con una fórmula que había ensayado varias.

Thomas Müller tocó el balón a Kimmich, quien que lanzó el centro. Gosens, desde el otro lado del área, devolvió el balón al centro que introdujo en su meta Ruben Dias al intentar evitar el remate de Havertz.

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Cuatro minutos después, el segundo autogol que vino de una jugada por la otra banda que terminó en la derecha, desde donde Kimmich devolvió el balón al centro y Rapahel Guerreiro marcó tratando de evitar el remate de Serge Gnabry.

En el segundo tiempo los alemanes mantuvieron su intensidad y de nuevo con Gosens como protagonista. Entregó el tercer tanto a Kai Havertz (minuto 51) y puso la rúbrica con el 1-4 (minuto 60) antes de que Diogo Jota volviera a ponerle tensión al partido al descontar en el 67’.

Con este resultado Alemania llega a tres unidades, las mismas que se quedó Portugal.