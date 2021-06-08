Eurocopa 2021 | Los mejores partidos de la fase de grupos

Por fin podremos ver el choque de trenes de selecciones potentes en la Eurocopa 2021, por lo que repasaremos los duelos más atractivos de la fase de grupos de la justa veraniega.

Empezamos con la Jornada 1, donde Francia, uno de los favoritos a levantar el título y actuales campeones del mundo jugará contra Alemania. En los últimos partidos de preparación rumbo a esta justa, los ‘teutones’ empataron a uno contra Dinamarca, en donde Joachim Low salió con una alineación 5-4-1, con tres centrales y los laterales o carrileros, Sané y Gnabry juegan como volantes ofensivos, mientras que en el interior están Kimmich y Neuhaus, por su parte Müller espera en la punta.

México vs Rumania | Sub 23 | Resumen completo

Por su parte, Francia derrotó 3-0 a Gales con tantos de Mbappé, Griezmann y Dembélé. Además, esta última convocatoria de Didier Deschamps marcó el regreso de Karim Benzema, que, si bien falló un penalti, logró crear jugadas a la ofensiva importante que complicaron a la selección galesa por momentos, inclusive en el gol de Ousmane, fue producto de un rebote a un disparo del jugador del Real Madrid.

Te puede interesar: México se deja empatar en el último momento

Alemania aparece de nuevo

En la Fecha 2, tenemos el partido entre Portugal y otra vez el combinado germano. Los actuales campeones de este torneo también acumulan reflectores en la justa por tener a Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Joao Canceló, Bruno Fernandez y Bernardo Silva. Siempre será bueno y morboso ver al 'comandante' y a su combinado, la cual ha dominado las últimas competiciones a nivel selección en los últimos años, pues recordemos que también ganaron la UEFA Nations League.

Y sin duda el choque de trenes más importante dentro de la fase de grupos lo veremos en la jornada 3, precisamente el 23 de junio, cuando Francia y Portugal se vean las caras..

Dentro de los favoritos a levantar el título en esta justa veraniega aparecen Francia, Inglaterra y Portugal, sin duda contamos los días para que inicie la competencia más importantes a nivel de selecciones en Europa.

Te puede interesar: Lozano quiere al Chucky como refuerzo para los Juegos Olímpicos

