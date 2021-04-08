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Fútbol

Aficionado desnudo interrumpe partido del Manchester United

En pleno partido entre el Granada y el histórico Manchester United en la Europa League, un hombre desnudo entró al terreno de juego en el inicio del cotejo.

Aficionado desnudo entra al partido del Manchester United

Escrito por: Azteca Deportes

¡De no creerse! En medio del partido entre el Granada y Manchester United en la ida de los cuartos de final de la Europa League, un espontáneo totalmente desnudo invadió el campo del Nuevo Los Cármenes en los primeros minutos del encuentro, suceso que obligó a que se detuvieran las acciones por más de un minuto.

El sujeto saltó proveniente de las gradas corriendo al césped desde una de las esquinas del campo justo cuando un ataque del Granada acababa en saque de banda para a favor de los locales.

Aficionado desnudo en estadio del Granada

La seguridad del estadio lo desalojó del terreno de juego en tan solo unos momentos, aunque el choque tuvo que estar parado durante cerca de un minuto antes de reanudarse con normalidad.

Cabe recordar que el partido se llevó a cabo sin público en las gradas, por lo que se desconoce cómo es que el aficionado desnudo pudo ingresar a las instalaciones del estadio Nuevo Los Cármenes.

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Dominio del United ante el Granada

En las acciones del partido, el Manchester United fue el claro dominador del encuentro, en donde durante el primer tiempo los Red Devils tuvieron la posesión del balón y más llegadas de cara a gol.

Al minuto 31, Marcus Rashford hizo valer ese dominio quien bajó el balón de manera espectacular tras un pase de más de 40 metros por parte de Lindelof y definió con un disparo cruzado para vencer al cancerbero Rui Silva.

El Manchester United del noruego Ole Gunnar Solskjær está obligado a levantar el título de la Europa League, pues es el único torneo en el que sigue con vida ya que fue eliminado de la FA Cup y de la Carabao Cup, mientras que en la Premier League se encuentra a 14 puntos del líder Manchester City y salvo un cierre catastrófico de los Citizens, los Red Devils no tienen ninguna posibilidad.

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