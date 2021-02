Granada vs. Napoli cobertura en vivo | Europa League

SIGUE LAS ACCIONES DEL PARTIDO AQUÍ

MEDIO TIEMPO en España, lo gana 2-0 el conjunto local

Arranca el partido entre Granada y Napoli

El Napoli donde milita el delantero azteca Hirving Lozano, regresa a la actividad en la UEFA Europa League este jueves ante el Granada, sin embargo en esta ocasión el ‘Chucky’ no podrá estar en el partido debido a una lesión muscular.

Las grandes bajas del Napoli:

El jugador mexicano fue pieza clave para la victoria del fin de semana pasado ante la Juventus de Turín por 1-0, aunque el triunfo le salió caro a Gennaro Gattuso porque en la recta final del encuentro, el ‘Chucky’ sufrió una distensión de segundo grado en el tendón de la corva derecho y su regreso a las canchas es indefinido al momento y todo depende de la evolución de su lesión.

📌 PARTE MÉDICO



🇲🇽 @HirvingLozano70, distensión de segundo grado en el tendón de la corva derecho.



🇨🇴 @D_Ospina1, distensión de primer grado en el aductor del muslo derecho.#ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/t3xcAegKK4 — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) February 15, 2021

De hecho, Lozano no será el único que se pierda el partido ante el Granada y es que el Napoli no podrá contar con otros ocho jugadores más, que son de vital importancia para Gennaro Gattuso, y tanto David Ospina, Kostas Manolas, Kalidou Koulibaly, Elseid Hysaj, Faouzi Ghoulam, Diego Demme, Dries Mertens y Andrea Petagna no estarán convocados.

“Lozano es un jugador importante para nosotros, el año pasado tuvo un rendimiento por debajo de sus posibilidades. Es baja como lo son muchos más, pero contamos con Politano, con Insigne que lo están haciendo bien. Esperemos recuperar lo antes posible a muchos jugadores”, comentó Gattuso en conferencia de prensa.

El Granada por lo tanto tiene la posibilidad de llevarse la ventaja en el primer partido de los 16avos de final de Europa League y seguir sorprendiendo en lo que es su primera participación en competiciones europeas.

📺 Así fue la sesión de la ilusión. Los Cármenes engalanado para una ocasión única. #AlmaRojiblanca❤️⚪️ #UEL pic.twitter.com/9a3MObzFxf — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) February 17, 2021

Sin embargo, el ritmo de juego que lleva el equipo español es un tanto irregular y en sus últimos diez partidos de liga y copa, han conseguido sólo tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, la más reciente fue este fin de semana ante el Atlético de Madrid. La visita del cuadro napolitano al Nuevo Estadio de Los Cármenes, representará uno de los partidos más grandes en la historia del club.

Posible alineación Granada:

Silva; Neva, Sánchez, Duarte, Díaz; Montoro, Milla; Kenedy, Soro, Machis; Molina.

Posible alineación Napoli:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Rui; Lobotka, Bakoyoko; Politano, Elmas, Insigne; Petagna.