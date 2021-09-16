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Fútbol

Leicester vs Napoli cobertura en vivo | Europa League

El atacante mexicano, Hirving Lozano salta de titular en el debut del Napoli en la UEFA Europa League ante el Leicester City.

Lozano en un juego con el Napoli
|GETTY

Escrito por: Azteca Deportes

El club italiano Napoli y el delantero mexicano Hirving Lozano arrancan su participación en la UEFA Europa League, pues visitarán al Leicester City de Inglaterra, en encuentro correspondiente a la primera jornada de dicho torneo, el duelo se disputará en el estadio King Power Stadium.

El atacante mexicano, Hirving Lozano saltará de titular en el estadio del Leicester City, así lo confirmó el club napolitano por medio de su cuenta oficial de Twitter, la posibilidad de que el mexicano fuera de inicio se manejó horas atrás por medios italianos.

Alineaciones confirmadas Napoli: Ospina, Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo, Anguissa, Fabian, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne.

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand; Pérez, Ndidi; Soumaré, Iheanacho, Barnes, Daka. DT: Brendan Rogers.

¿Cómo llega el Leicester al primer partido de Europa League?

Será la primera ocasión que el Leicester dispute la Europa League, hace unos años tuvieron la experiencia de jugar la Champions League, luego de una temporada de ensueño, en la que quedó campeón de la Premier League.

En el torneo local, el cuadro de Inglaterra se ubica en la novena plaza de la general con seis unidades y una marca de dos ganados, dos empatados y la misma cantidad de descalabros.

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Napoli buscará ser protagonista en Europa League

Los napolitanos llevan varias temporadas buscando los primeros planos en esta competición europea, sin embargo la suerte no los ha acompañado. En la Serie A son terceros con nueve unidades, misma cantidad que tiene la Roma y Milán, primero y segundo, respectivamente.

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