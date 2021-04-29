Manchester United vs Roma cobertura en vivo | Europa League

¡Partidazo en el Teatro de los Sueños! El Manchester United recibe en la ida de las semifinales de la UEFA Europa League ante la Roma con la intención de sacar una importante ventaja.

En duelo que se llevará a cabo en el mítico Old Trafford, los Red Devils buscarán hacer válido el pronóstico de los momios que los ubican como el gran favorito para levantar el título y su siguiente obstáculo será un conjunto romano que ha sufrido para encontrar la regularidad en la Serie A de Italia.

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Alineaciones del Manchester United vs Roma

El conjunto dirigido por Ole Gunnar Solksjaer saldrá al campo con lo mejor que tiene para buscar liquidar la serie con jugadores del calibre de Paul Pogba, Edinson Cavani, Marcus Rashford y Bruno Fernandes.

Por su parte la Roma que es dirigida por Paulo Fonseca tratará de dar la sorpresa con jugadores como Pellegrini, Mkhitaryan y Edin Dzeko, siendo este último el gran referente del conjunto italiano.

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Manchester United: David de Gea, Lindelof, Harry Maguire, Paul Pogba, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Fred, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Wan-Bissaka y McTominay.

Roma: Pau López, Chris Smalling, Cristante, Ibáñez, Karsdorp, Diawara, Veretiut, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan y Edin Dzeko.

¿Cómo llegan ambos equipos a las semifinales?

El Manchester United aterriza a la antesala de la Gran Final de la UEFA Europa League tras dejar en el camino al Granada por marcador global de 4-0 en una serie en la que los Red Devils dominaron a placer y no sufrieron para conseguir su boleto a las semifinales.

Por su parte, la Roma llegó a las semifinales luego de dejar en el camino al Ajax de Edson Álvarez en una serie que resultó muy pareja pero que al final de definió con marcador global de 3-2 para los italianos que lograron ganar en la ida en Ámsterdam.

