Oficial: Así quedaron las semifinales de la Europa League

Las semifinales de la UEFA Europa League serán de auténtico alarido con los choques Villarreal vs. Arsenal y Manchester United vs Roma.

Dos equipos ingleses, el Manchester United y el Arsenal, un español, el Villarreal, y otro italiano, la Roma, forman parte de las semifinales de la Europa League después de superar sus respectivos compromisos.

El Villarreal se medirá al Arsenal y el Manchester United a la Roma el próximo jueves 29 de abril la ida y el 6 de mayo la vuelta, en el último tramo antes de la final de Gdansk.

El conjunto español, que por quinta vez se sitúa a un paso de la final, se encontrará de nuevo con el Arsenal. El conjunto inglés es una de las bestias negras del submarino amarillo en su trayectoria por Europa, recordando aquellas semifinales de Champions League en donde los ‘Bombarderos’ de la mano de Thiery Henry, se impusieron a los españoles.

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Who will contest the final in Gdańsk? 🏆#UEL pic.twitter.com/WxoEC80WAj — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 15, 2021

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Villarreal y Arsenal chocarán en semifinales

El Villarreal, que dejó encarrilada su presencia en las semifinales al vencer en Zagreb en la ida, redondeó su pase con el triunfo en el estadio de La Cerámica por 2-1.

El cuadro de Unai Emery, que ha ganado en tres ocasiones la Europa League con el Sevilla, resuelto el asunto en la primera parte con los tantos de Paco Alcácer y Gerard Moreno. En el tramo final, Mislav Orsic maquilló el marcador para el conjunto croata, verdugo del Tottenham en octavos, que no pudo ampliar su condición de revelación.

El Villarreal se medirá al Arsenal que respondió con contundencia a la presión que le sometió el mal marcador de la ida. El conjunto de Mikel Arteta no pudo con el Slavia Praga en Londres (1-1), pero en el Sinobo Stadium se dio un festín y aplastó a su rival sin misericordia (0-4).

Un doblete de Alexander Lacazette, que firmó el segundo y el cuarto tanto, y los tantos del marfileño Nicolas Pepe que abrió la cuenta, junto al de Bukayo Saka, derribaron la amenaza para el Arsenal, que no contó con Martin Odegaard pero sí con el español Dani Ceballos.

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Partidazo entre el Manchester United y la Roma

El Manchester United puso fin a la aventura del Granada en Europa. El representante inglés plasmó de nuevo su superioridad ante el equipo ‘Cenicienta’. Ganó el conjunto de Ole Gunnar Solksjaer en Los Cármenes (0-2) y también en Old Trafford de la mano del uruguayo Edinson Cavani y de un autogol de Jesús Vallejo.

El Manchester United se medirá en semifinales a la Roma que aplacó el intento del Ajax de dar la vuelta a la situación. El equipo italiano, que ganó en Ámsterdam en la ida por 1-2, mantuvo el tipo a pesar de los intentos de su rival.

El Ajax que colocó a Edson Álvarez como titular, se acercó a su objetivo al inicio de la segunda parte con el gol de Brian Brobbey pero el bosnio Edin Dzeko empató a veinte del final, frustró al conjunto de Erik Ten Hag y metió a la ‘loba’ en semifinales. EFE

