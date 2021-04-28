¿Quién es el favorito para ganar la Europa League?

Son 4 los clubes que aspiran a coronarse en la Europa League en la campaña 2020-2021. Manchester United enfrentará a la Roma de Italia, mientras que en la otra semifinal, Villarreal se medirá ante Arsenal.

Manchester United, favorito para avanzar sobre la Roma

En la primera semifinal el favorito es el cuadro inglés de los "Red Devils", los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer deben aprovechar la localía en los primeros 90 minutos.

"Defienden bien, como hacen siempre los equipos italianos. Todos conocemos a Edin Dzeko, así que cada balón que llega al área es peligroso. Siento que es una eliminatoria europea de verdad, porque la Roma es un club con mucha historia", declaró Ole Gunnar Solskjaer.

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Who will contest the final in Gdańsk? 🏆#UEL pic.twitter.com/WxoEC80WAj — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 15, 2021

El gol que metió a la Roma a las Semifinales fue obra de Edin Dzeko, el bosnio sabe que la visita del cuadro italiano a Old Trafford será una misión complicada pero sabe del nivel que tiene la plantilla de la "Loba" para obtener un resultado sorpresivo.

"Sabemos de su fortaleza, y el Manchester United seguramente es el favorito. Pero el hecho de estar en semifinales nos da derecho a creer. Sabemos que tenemos calidad, y lo primero de todo, es que tenemos que actuar como un equipo. Luego, todo es posible", declaró el atacante de la Roma.

Arsenal salta como favorito sobre el Villarreal

En la otra semifinal se miden el "Submarino Amarillo" contra los "Gunners". De hecho un viejo conocido del Arsenal, Unai Emery, ahora los enfrenta desde el banquillo del Villarreal.

"Estoy acostumbrado a encontrarme con antiguos equipos, así que jugar contra el Arsenal, al que entrené, no es una experiencia nueva. Lo afrontaremos con humildad, orgullo y responsabilidad. Es una oportunidad para situar al Villarreal en el escalón más alto del futbol europeo", declaró el técnico del Villarreal.

La respuesta desde Londres fue por parte de Bukayo Saka, delantero del Arsenal, quien sabe que estar concentrados y sin ninguna falla le permitirá al Arsenal acceder a la gran Final de la Europa League.

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"Creo que somos un gran equipo y cuando jugamos así [como en el 0-4 ante el Slavia] es increíble participar. Necesitamos no cometer errores tontos. Tenemos una gran oportunidad de llegar a la Final", declaró Bukayo Saka.

LA FINAL SERÁ EN POLONIA

Ambos partidos de ida en la ronda de semifinales se disputarán este jueves, mientras que los compromisos de vuelta se jugarán 7 días después, el jueves 6 de mayo.

La gran Final de la Europa League se realizará el miércoles 26 de mayo en la Arena Gdansk, de Polonia. Las casas de apuesta ponen a Manchester United como máximo favorito para ganar la Europa League, su momio es de +100.

Mientras que después de ubican los "Gunners" del Arsenal con un registro de +275, el tercer lugar lo ocupa el Villarreal con +350 y el menos favorito para levantar la corona es la Roma con un momio de +550.