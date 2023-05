Los equipos de Europa que ya buscan a Rodrigo Huescas

Mientras la Máquina de Cruz Azul busca avanzar a la Liguilla del futbol mexicano, un futbolista celeste estaría en los ojos del futbol alemán, se trata nada más y nada menos que de Rodrigo Huescas, canterano de los cementeros que a sus 19 años está en la órbita del balompié del “Viejo continente”.

El jugador de 19 años desde hace algunos torneos ha llamado la atención de los clubes en Europa incluyendo el futbol de Portugal, Países Bajos y ahora el de laBundesliga de Alemania donde seguirían de cerca las actuaciones del mexicano en las últimas jornadas.

Resumen Chivas vs Cruz Azul | Liga BBVA MX | Jornada 16 Clausura 2023

Tras el interés que surgió en los últimos días, Rodrigo Huescas confirmó su deseo de ir a Europa y seguir los pasos de su ex compañero celeste y su amigo, Santiago Giménez.

“Si me visualizó, si me visualizo estando en Europa, jugar allá, no me queda otra más que entrenar para poder cumplir ese objetivo”, mencionó Rodrigo Huescas a los medios de comunicación.

Te puede interesar: Me iré con la frente en alto cuando me tenga que ir: Rafael Baca

El futbolista mexicano tiene contrato vigente con la Máquina de Cruz Azul por dos años y aunque por ahora no hay una oferta formal, en el interior de la institución no se descartaría analizar su salida si llega una oportunidad del “viejo continente”.

Esto se le viene a Cruz Azul

Por otro lado Cruz Azul se mide a Santos este fin de semana, buscando la localía en la reclasificación, y en el seno de la Máquina buscarán jugar con su gente el pase a los Cuartos de Final.

“Al final nos duele como institución, llevo jugando un proceso de fuerzas básicas le dimos vuelta a la página, tenemos que matar o morir, jugar el repechaje con nuestra gente en casa. Nos ha costado bastante sabiendo que puedes tener diez, al final no se trata de intención sino ejecución, hemos trabajado la posición del balón, nos hace falta ese último toque, poder irnos contentos”, puntualizó Huescas.

Te puede interesar: Estas son las mejores líneas defensivas de la Liga BBVA MX

La Máquina de Cruz Azul se medirá a Santos Laguna el próximo sábado en la última jornada de la fase regular del fútbol mexicano.