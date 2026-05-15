Experiencia épica junto a Warner Bros. Games antes del estreno de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche

Desde el corazón de Los Ángeles, fuimos invitados por Warner Play Latino a vivir una experiencia única… el nuevo juego de LEGO que promete marcar historia. Se trata de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche, una entrega que busca contar la historia definitiva de Batman, desde sus orígenes hasta convertirse en leyenda.

Durante nuestro recorrido, pudimos explorar cada rincón del evento, desde un museo con trajes icónicos del caballero de la noche hasta estaciones de juego donde probamos de primera mano este nuevo título. El juego apuesta por un combate dinámico y un mundo abierto completamente renovado en Gotham City, ofreciendo una experiencia más fluida y ambiciosa que entregas anteriores.

Todo esto sin perder la esencia: el característico humor LEGO desarrollado por TT Games, que equilibra perfectamente la oscuridad del Caballero de la Noche. En Azteca Esports ya tuvimos la oportunidad de analizarlo a fondo en nuestro AZE Review, pero esta experiencia en vivo nos deja claro algo… LEGO Batman está listo para escribir una nueva historia en el gaming.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight se lanza oficialmente el 22 de mayo de 2026. Warner Bros. y TT Games originalmente tenían planeado el estreno para el 29 de mayo, pero la fecha se adelantó una semana. El juego estará disponible en las siguientes plataformas: PC (vía Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S.

Precio de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche

Precio Edición Estándar: Aproximadamente \(\$69.99\) USD / \(\$1,199-\$1,699\) MXN.

Precio Edición Deluxe: Alrededor de \(\$90\) USD / \(\$2,306\) MXN.

Características: Mundo abierto de Ciudad Gótica, combate reinventado, y conducción de batimóviles.