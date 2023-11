Según ex futbolistas del Cruz Azul, el equipo tocó fondo este torneo

Prácticamente se acabó el Apertura 2023 para el Cruz Azul tras la derrota ante Chivas del pasado sábado en lo que fue el último clavo en el ataúd, por lo que diferentes ex cementeros opinaron acerca los motivos de que la Máquina haya tocado fondo este torneo.

Cabe recordar que desde el semestre en el que el conjunto celeste rompió la sequía de 23 años sin título en el Clausura 2021, en los torneos siguientes al menos le alcanzó para disputar repechaje, hasta esta ocasión en la que se romperá esa estadística.

Para un gran sector de la afición cementera, el club tocó fondo, así que algunos ex técnicos y ex futbolistas que pasaron por la institución se dieron a la tarea de buscar los orígenes de esta debacle.

“Cruz Azul pasó por dificultades atípicas a cualquier equipo en esa reestructuración que se hizo en todo el club y pegó en la parte deportiva, entonces todo eso ha venido afectando en mayor o menor medida”, señaló Raúl ‘El Potro’ Gutiérrez.

En esta crisis la directiva ha reflejado que no tienen un proyecto claro, al cambiar de técnico constantemente; de hecho en estos últimos años han desfilado por el banquillo nombres como Juan Reynoso, Diego Aguirre, Raúl Gutiérrez, Ricardo Ferretti y ahora Joaquín Moreno.

Algunos defendieron a Joaquín Moreno

En este caso, un entrenador experimentado como Pedro Caixinha salió en defensa del estratega mexicano que actualmente dirige a los cementeros.

“Joaquín es una persona que sabe estar en todos los momentos, que quiere mucho a la institución y que se venía preparando para poder tener una oportunidad como esta. Y si lo dejan, pues ahora sí planificar con él, no solo la plantilla, sino todo un trabajo de preparación para el siguiente torneo”, dijo.

Aunque un aspecto muy cuestionable de este torneo es que los malos resultados han estado acompañados de una falta de compromiso por parte de algunos futbolistas, tal fue el caso del escándalo que surgió con la fiesta de Carlos ‘El Titán’ Salcedo.

“Antes perdías un clásico, un partido importante y no querías salir a la calle, no salías, no te dan ganas de nada, te refugias en casa con tu familia, con tus seres queridos, pero bueno cada uno siente cómo puede, cómo lo siente en ese momento”, reflexionó César ‘El Chelito’ Delgado.

Finalmente otro ex futbolista que se arraigó mucho con la afición como Gerardo ‘El Jerry’ Flores opinó acerca de qué necesita Cruz Azul para salir del fondo en el que se encuentra.

“Sería algo importante, darle esa identidad como la tuvimos nosotros como jugadores a la afición”, acerca de incluso traer a algún entrenador que haya sido ídolo en el club.