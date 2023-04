Ex directivo de Pumas cuestionó la llegada del ‘Turco’ Mohamed

Mario Trejo, ex director deportivo auriazul en los títulos del Clausura 2009 y Clausura 2011, aseguró que Antonio Mohamed tendrá el reto que hacerse con el ADN de Pumas.

“Nos falta el ADN, la mística y la filosofía que pudiera tener alguien surgido de Pumas, alguien así uno espera para el banquillo. Mohamed tiene un reto muy grande, entender, absorber e identificarse plenamente con lo que es el ADN de Pumas, y ahí se requiere una gran visión, una gran apertura para sacar también jugadores de fuerzas básicas”, comentó Trejo.

Por otro lado, se animó a confesar que llevar a Rafa Puente a Pumas fue un error.

“Pienso que era más propicio tener a alguien con experiencia, por ahí algunos nombres me parecieron que eran casi ideales como el Tuca, Memo Vázquez o el Jimmy Lozano”, dijo el ex directivo del club felino.

Trejo analizó la realidad de Pumas

Finalmente, se refirió a su reacción tras la supuesta renuncia del presidente del club, Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón.

“En un momento tan complicado no pueden recurrir a algo que no es propio de alguien profesional, no puedes renunciar en el momento más difícil y complicado, menos cuando eres una cabeza, no se vale renunciar cuando las cosas están difíciles. A Miguel Mejía Barón lo conozco y él no es así", sentenció Mario Trejo.

El desafío no será fácil. Antonio Mohamed tomará a un Pumas UNAM que está hundido en la tabla de posiciones, con el claro objetivo de hacerlo llegar, por la vía de la reclasificación, a la Liguilla del Clausura 2023. El entrenador argentino tendrá que trabajar con el plantel actual hasta el siguiente mercado de pases de verano.

El Turco no estará al frente del equipo este fin de semana contra Querétaro, en La Corregidora, pero tendrá la chance de empezar a construir su deseo desde la Jornada 14. Los del Pedregal recibirán al Atlético de San Luis el próximo domingo 9 de abril, al mediodía, con el objetivo de sumar puntos importantes.