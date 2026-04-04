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Fútbol

Real Madrid sufre sorpresiva derrota ante el Mallorca

El Real Madrid se aleja de la pelea por el liderato tras caer en su visita al Mallorca

LaLiga - RCD Mallorca v Real Madrid
Soccer Football - LaLiga - RCD Mallorca v Real Madrid - Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca, Spain - April 4, 2026 RCD Mallorca’s Vedat Muriqi celebrates scoring their second goal REUTERS/Nacho Doce|Nacho Doce/REUTERS

Escrito por: Francisco Fernández

El Mallorca hizo un juego casi perfecto y sumó tres puntos de oro que le permiten salir de la zona de descenso, tras derrotar este sábado 4 de abril 2-1 al Real Madrid en partido de la Jornada 30 de LaLiga de España. Por su parte, los Merengues se quedan a cuatro puntos del Barcelona que tiene un partido pendiente y que podría escaparse rumbo a la conquista del título liguero.

El Real Madrid se mete a la cancha del Son Moix para enfrentar al Mallorca este sábado 4 de abril en compromiso de la Jornada 30 de LaLiga de España buscando sumar tres puntos que le permitan acortar distancias en su lucha por hacerse del título del campeonato de Primera División Español que pelea con el Barcelona.

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