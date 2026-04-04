Real Madrid sufre sorpresiva derrota ante el Mallorca

El Mallorca hizo un juego casi perfecto y sumó tres puntos de oro que le permiten salir de la zona de descenso, tras derrotar este sábado 4 de abril 2-1 al Real Madrid en partido de la Jornada 30 de LaLiga de España. Por su parte, los Merengues se quedan a cuatro puntos del Barcelona que tiene un partido pendiente y que podría escaparse rumbo a la conquista del título liguero.

El Real Madrid se mete a la cancha del Son Moix para enfrentar al Mallorca este sábado 4 de abril en compromiso de la Jornada 30 de LaLiga de España buscando sumar tres puntos que le permitan acortar distancias en su lucha por hacerse del título del campeonato de Primera División Español que pelea con el Barcelona.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Colapsa estructura de estadio de Alianza Lima de Perú; hay un muerto y decenas de heridos