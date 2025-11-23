Ex estrella de Pumas fue campeón de la Copa Sudamericana 2025

La Copa Sudamericana 2025 nos ha dejado como nuevo campeón al Lanús de Argentina. El club sureño derrotó en penales al Atletico Mineiro de Hulk en Asunción, Paraguay y se convirtió en el nuevo monarca de dicha competición sudamericana. Justamente entre las filas del cuadro granate hay varios ex jugadores de la Liga MX, uno de ellos era llamado a ser la estrella de los Pumas y otro más, fue capitán y estandarte de Santos Laguna.

Te puede interesar: Tigres vs América: ¿Cuándo es la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX BBVA Femenil?

Eduardo Salvio, Carlos Izquierdoz y Ramiro Carrera fueron parte de la plantilla que se consagró en suelo paraguayo ante el club brasileño que llegaba como amplio favorito. De hecho, el director técnico Mauricio Pellegrino mandó a los tres ex futbolistas de la Liga MX como titulares ante el Mineiro y eso habla de la relevancia de ellos en Lanús. Por si fuera poco, el 'Cali' Izquierdoz jugó todo el partido, es uno de los capitanes del equipo y anotó su pena máxima en el momento cumbre del partido.

¿Cómo su fueron de la Liga MX?

El 'Toto' llegó como agente libre a los Pumas de la UNAM en 2022 y dos años después se fue de la misma forma justamente a Lanús sin pena ni gloria en su paso con Universidad Nacional. Por otro lado, Ramiro Carrera fichó por Cruz Azul en 2023 procedente de Atlético Tucumán y después de una serie de préstamos, firmó con Lanús el año pasado.

Finalmente, Izquierdoz de 37 años estuvo cuatro años con Santos Laguna entre 2014 y 2018, después pasó a Boca Juniors y posteriormente tuvo una aventura europea con el Sporting de Gijón. Tras no seguir en el club ibérico, Lanús lo firmó en julio de 2024 y tiene vínculo con el club argentino hasta mediados del próximo año.