Se fue de la Liga BBVA MX hace un año, no para de meter goles y sueña con un lugar en la Copa Mundial de la FIFA

México parece tener el puesto de delantero centro cubierto con el gran nivel de Raúl Jiménez en la Premier League de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, un futbolista que no pierde la esperanza en acudir a la cita mundialista es Stephano Carrillo, atacante surgido de la cantera de Santos Laguna y que abandonó la Liga BBVA MX en febrero del año 2025 para tener su primera experiencia europea en Feyenoord de los Países Bajos.

En la actualidad, el joven de 19 años juega en condición de cedido para el FC Dordrecht de la Segunda División de aquel país y comenzó con su racha goleadora. En la jornada 25 de la Eerste Divisie, Carrillo anotó su segundo gol consecutivo luego de que el viernes de la semana pasada también se encontró con la red en el juego Den Bosch. En esta ocasión, la víctima del mexicano fue el Vitesse y poco a poco empieza a hacerse notar en Europa .

Stephano Carrillo anotó su segundo gol consecutivo en Países Bajos|Crédito: Stephano Carrillo / IG

Así fue el gol de Stephano Carrillo en Países Bajos

La anotación de Carrillo cayó en el amanecer de la segunda parte cuando en el minuto 47 aprovechó un balón que cayó en sus pies dentro del área rival para empujar el esférico y batir al portero del Vitesse, quien no tuvo capacidad de reacción ante su remate. A pesar de que la jugada parecía finalizar, Stephano continuó con la ofensiva y apareció detrás de los defensar para colocar el 1-1 parcial en el marcador.

TE PUEDE INTERESAR:



Posteriormente, su equipo lograría dar vuelta la historia gracias a Nicolás Venema, quien selló el gol del triunfo para el Dordrecht. No obstante, el joven mexicano fue una de las figuras del partido y SofaScore, plataforma especializada en datos, le brindó una calificación global de 7.3 sobre 10, siendo el jugador más destacado del encuentro, solamente por detrás del ya mencionado Venema.

🚨🇳🇱 EL SEGUNDO GOL EN EUROPA DE STEPHANO CARRILLO CON DORDRECHT!



DOS GOLES EN DOS PARTIDOS PARA EL MEXICANO A PRÉSTAMO DESDE FEYENOORD. 🔥



pic.twitter.com/XrBzG7kIBd — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 30, 2026

Stephano Carrillo deberá luchar mucho para llegar al Mundial 2026

Con este tanto consecutivo, Carrillo le envía un mensaje a Javier Aguirre pensando en el Mundial 2026 que se llevará a cabo en el mes de junio. Sin embargo, el canterano de Santos deberá luchar arduamente para soñar con un lugar. Futbolistas como Jiménez, Armando González, Germán Berterame, Santiago Gimenez y Julián Quiñones parecen correr por delante de Stephano, pero todo puede cambiar de aquí a cinco meses.

Carrillo deberá regresar a Feyenoord

Una vez finalizada la temporada en Europa, es decir, luego del 30 de junio de 2026, Carrillo acabará contrato con Dordrecht. Esto quiere decir que el mexicano regresará a Feyenoord luego de que la Copa del Mundo llegue a su fin y allí el equipo de la Eredivisie deberá definir qué hacer con Stephano, si mantenerlo en la plantilla o buscarle un nuevo club.