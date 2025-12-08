¡Malas Noticias! Los ex jugadores de la Liga BBVA MX que descendieron a la segunda división de Brasil

Fortaleza Esporte Clube confirmó su descenso a la Serie B tras la jornada del 7 de diciembre de 2025, cuando perdió 4-2 ante Botafogo en la cancha del rival y quedó sin posibilidades de la salvación; la derrota, sumada a victorias de equipos rivales, consumó la caída del club en la última fecha del Brasileirao. La noticia desata una inminente reestructuración deportiva y financiera en la institución.

Entre los aspectos que llaman la atención para el mercado están los jugadores del plantel que cuentan con experiencia previa en clubes de la Liga BBVA MX, perfiles que, por su conocimiento del mercado mexicano, podrían facilitar salidas y ventas para equilibrar las cuentas. En la plantilla aparecen varios casos relevantes:

Extensa lista de ex jugadores de la Liga BBVA MX descendidos

Adam Bareiro (Paraguay): delantero titular en el partido clave frente a Botafogo, donde anotó de penal, Bareiro llegó a Fortaleza en julio de 2025 procedente de River Plate y registra pasos previos por la Liga BBVA MX con Monterrey (contratado en 2018) y una cesión a Atlético San Luis en 2021. Su recorrido por México lo convierte en un nombre con mercado en clubes extranjeros interesados en puntas con experiencia internacional.

Moisés (Moisés Vieira): el delantero brasileño tuvo un paso por Cruz Azul en 2023 antes de regresar a Brasil, y su historial en México forma parte del perfil exportable del club para negociaciones en el próximo mercado.

Juan Martín Lucero: el atacante argentino integra la nómina y es bien conocido por su etapa en Xolos de Tijuana, experiencia que facilita su negociación con clubes interesados en perfiles de alta experiencia.

Guillermo “Pol” Fernández: mediocampista campeón con Cruz Azul (Clausura 2021), sin embargo, el argentino ya no forma parte del plantel de Fortaleza, pero por haber estado registrado forma parte del descenso.

¿Qué sigue para Fortaleza tras descender a la Serie B?

El descenso obliga ahora a Fortaleza a diseñar una estrategia de ajustes: ventas de jugadores con valor inmediato (especialmente aquellos con pasado en equipos top del continente) pueden ser la vía más directa para obtener liquidez y reducir masa salarial.

Analistas y agentes consultados anticipan una intensa ventana de movimientos en el mercado de enero, con clubes extranjeros como potenciales interlocutores por la experiencia previa de varios futbolistas del plantel.

