¿Era penal para el América? Exárbitro da su veredicto sobre la presunta falta a Brian Rodríguez

El Clásico Nacional del Apertura 2026 no tuvo ganador. Club América y Chivas igualaron 2-2 en el Estadio Banorte, partido correspondiente a la Jornada 9 de la fase regular de la Liga BBVA MX. Sin embargo, existió una jugada en los últimos minutos del encuentro que pudo haber cambiado el marcador final y que abrió el debate sobre si hubo o no polémica.

Una acción individual de Brian Rodríguez terminó con una presunta falta del jugador Luis Rey justo al borde del área. El futbolista del América mantenía el balón controlado y, en el intento de ingresar al área, fue detenido por el defensor de Chivas. Dicha acción provocó reclamos por parte de los jugadores azulcremas, quienes pedían que el árbitro sancionara penal.

¿Fue penal para el América?

Esta acción del Clásico Nacional tuvo una alta repercusión en redes y llegó a las manos de Francisco Chacón. El exárbitro de la Liga BBVA MX comentó en la red social de X que el silbante Víctor Cáceres estuvo correcto al no sancionar penal a favor del América, ya que considera que el derribo fue fuera del área.

Paco Chacón, exsilbante de la Liga MX.

“Partido América vs Chivas, minuto 95, bien el árbitro Cáceres. De existir falta sobre Brian Rodríguez es fuera del área”, fue lo que expresó ‘Paco’ Chacón ante la polémica que explotó en redes sociales.

La jugada se produjo en la última acción del encuentro, razón por la que también generó controversia entre los jugadores. Un posible penal a favor del América podría haber cambiado considerablemente el resultado final, con una remontada a favor de los azulcremas.

Sin embargo, el árbitro del encuentro no señaló la pena máxima y el partido finalizó en empate 2-2. Este resultado mantiene los primeros lugares de la tabla del Apertura 2026 prácticamente sin modificaciones, con Toluca como líder, Chivas como escolta y América cerrando el podio.

Partido @ClubAmerica vs @Chivas min 95 bien el árbitro Cáceres, de existir falta sobre Brian Rodríguez es fuera del área, no hagan caso a los vendidos que siguen recibiendo el sueldo de la misma bolsa que cuando estaban en la cancha. — Francisco Chacón (@pacochaconmx) September 20, 2026

Así fue el Clásico Nacional del Apertura 2026

Chivas fue superior durante la primera mitad y abrió el marcador al minuto 35 con una palomita de Bryan González. Antes del descanso, Ricardo Marín aprovechó un rebote dentro del área para ampliar la ventaja del Rebaño y colocar el 2-0.

La historia cambió con el ingreso de Miguel Borja al minuto 65. El delantero colombiano descontó con una espectacular chilena y, apenas unos minutos después, completó su doblete tras una asistencia de Henry Martín para igualar el encuentro.

Chivas tuvo la oportunidad de recuperar la ventaja, pero un remate de Santiago Sandoval terminó en el poste. América dominó el cierre y buscó la remontada, aunque no consiguió el tercer gol. De esta manera, el Clásico Nacional terminó 2-2 en el Estadio Banorte.