¿El gol de Miguel Borja contra Chivas puede competir por el Premio Puskás?

Miguel Borja marcó un gol antológico que quedará en la historia del Clásico Nacional. Club América caía por 0-2 ante Chivas en el Estadio Banorte, por lo que Guillermo Almada decidió darle entrada al colombiano al minuto 66 de partido en lugar de Henry Martín. Su impacto fue inmediato y sorprendió al país entero con su primera anotación.

Cerca del minuto 71, Brian Rodríguez avanzó por banda con pelota dominada y envió un centro al área. Borja se acomodó de espaldas a la portería y conectó una chilena monumental que dejó sin opciones a Raúl Rangel para poner al América nuevamente en juego. Muchos se preguntan si el gol del colombiano podría ganar el famoso Premio Puskás.

Miguel Borja tras anotar su primer gol ante Chivas|Crédito: @ClubAmerica / X

Qué necesita un gol para competir por el Premio Puskás

FIFA entrega el Premio Puskás a la anotación más espectacular del futbol masculino. La elección no distingue entre campeonatos o nacionalidades, por lo que haber marcado en la Liga BBVA MX no representa un impedimento.

El organismo valora la belleza de la ejecución. La acción tampoco debe surgir de la suerte, un error evidente o un desvío fortuito y debe respetar el juego limpio.

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La chilena de Borja reúne inicialmente esas condiciones. Fue una definición intencional, tuvo un elevado grado de dificultad y quedó registrada desde diferentes ángulos. Sin embargo, cumplir con los criterios no significa que ya esté nominada.

¿En qué edición del Premio Puskás podría aparecer Miguel Borja?

Borja marcó el 19 de septiembre de 2026, por lo que no entraría en la edición de 2026 si FIFA conserva el calendario de los ciclos anteriores.

En la entrega de 2025 fueron evaluadas anotaciones convertidas hasta principios de agosto de ese año. Bajo el mismo formato, el gol del americanista quedaría dentro del siguiente periodo y podría ser considerado para el Premio Puskás 2027.

FIFA todavía deberá publicar las fechas definitivas y seleccionar a los candidatos. El ganador sería escogido mediante una votación dividida entre los aficionados y un panel de Leyendas.

Los goles de la Liga BBVA MX que fueron nominados al Puskás

Avilés Hurtado fue nominado en 2017 por una chilena con Xolos ante Atlas. Carlos Orrantia apareció entre los candidatos de 2025 por un remate conseguido con los Rojinegros frente a Querétaro.

Además, Lizbeth Ovalle ganó el Premio Marta 2025, reconocimiento femenino equivalente, por el “Camaroncín” que marcó con Tigres contra Chivas. No obstante, hasta la fecha ningún gol de la Liga BBVA MX obtuvo el premio masculino.