Raúl Jiménez, futbolista mexicano: “Antes ni veía la pelota ni sabía cómo defender”

Raúl Jiménez es considerado hoy uno de los mejores delanteros mexicanos del último tiempo. Logró imponer su huella en Inglaterra y ahora se encuentra buscando el objetivo de regresar a la Premier League con el Wolverhampton, equipo que fue muy importante para su carrera. Sin embargo, el ‘Lobo de Tepeji’ afrontó el mayor cambio tras dejar México para jugar en Atlético de Madrid.

Una frase que quedó marcada en Jiménez fue: “Antes ni veía la pelota ni sabía cómo defender”. Esta declaración es bastante reciente, pero fue utilizada por el goleador mexicano para explicar la gigante transición que vivió al dejar Club América para llegar al futbol español, sitio donde el ritmo de juego y entrenamientos eran totalmente distintos a la Liga BBVA MX.

El cambio que afrontó Raúl Jiménez al llegar a España

Luego de pisar suelo español, Jiménez quedó expuesto a la velocidad cognitiva del juego que él estaba acostumbrado jugando en México. En una entrevista concedida para GQ México, el delantero de los Wolves detalló cómo se sintió al jugar el famoso “rondo” o también conocido como “torito” durante los entrenamientos.

En dicho juego, los futbolistas forman un círculo para pasar el balón evitando que los dos jugadores ubicados en el centro roben el esférico. Raúl señalaba que en ese ejercicio, mientras iniciaba un movimiento, el resto de sus compañeros ya se encontraba en otra fase de la jugada: “Ni veía la pelota ni sabía cómo defender”, describía Raúl.

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Si bien es cierto que gran parte de la afición cataloga su paso por Atlético de Madrid como un fracaso, para Jiménez fue una etapa clave en su proceso de transformación. Incluso siempre se mostró agradecido a Diego Simeone, entrenador del ‘Colchonero’, quien tuvo un papel pedagógico sobre el mexicano durante ese año en España.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en el Atlético de Madrid?

El mexicano encontró pocas oportunidades durante la temporada 2014-15. En LaLiga solamente fue titular en cuatro ocasiones y participó otras 17 veces como suplente. Su único gol en el campeonato español llegó durante la victoria por 4-0 frente al Sevilla, el 27 de septiembre de 2014.

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Contando todas las competencias, disputó 28 partidos y marcó un gol. Además, formó parte del plantel que conquistó la Supercopa de España frente al Real Madrid.

Sin embargo, la competencia también redujo sus posibilidades dentro del campo. Simeone tenía a Mario Mandžukić y Antoine Griezmann, mientras que Fernando Torres regresó al club durante la segunda mitad de aquella campaña.

El consejo que le dio Diego Simeone

A pesar de no darle demasiados minutos, Jiménez guarda un buen recuerdo del entrenador argentino. En la misma entrevista contó que Simeone hablaba frecuentemente con él y le pedía calma, tranquilidad y constancia en el trabajo porque su oportunidad terminaría apareciendo.

“Tal vez no llegó ahí, en el Atlético, pero sí más adelante, en el Benfica”, reconoció el delantero.

El mexicano abandonó Madrid en agosto de 2015 para incorporarse al Benfica. Cuando fue presentado en Portugal, admitió que no había jugado los minutos que esperaba, pero consideró que su primer año en Europa había sido importante para adaptarse. El resto es historia.