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OFICIAL: Tigres ficha a exfigura de Atlético de Madrid y Manchester City en pleno Apertura 2026

Los Tigres presentaron a su nueva figura de cara al Apertura 2026

Tigres UANL
Tigres UANL

Escrito por: Francisco Fernández

Los Tigres de la UANL Femenil continúan sumando figuras a su plantilla y este viernes 11 de septiembre confirmaron la llegada de la delantera Deyna Castellanos como fichaje bomba en pleno torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX y quien llega para cubrir la vacante que dejó la salida de Jenni Hermoso.

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Tigres presenta a Deyna Castellanos como fichaje del Apertura 2026

A través de sus redes sociales, Tigres Femenil presentó a Deyna Castellanos como su nuevo fichaje, quien llega procedente del Portland Thorns de la National Women's Soccer League (NWSL) y quien cuenta con un destacado paso por el futbol europeo tras haber militado en clubes como el Atlético de Madrid y el Manchester City.

La venezolana ocupará la vacante que dejó libre Jenni Hermoso e intentará ganarse el cariño de los aficionados de las Amazonas que se mantienen invictas en lo que va del torneo Apertura 2026 con seis victorias y paso perfecto.

Castellanos, de 27 años, completó exitosamente las pruebas físicas y médicas y estará lista para debutar en la Liga Femenil MX, aunque tendrá que esperar para ver actividad.

"Estoy lista, incomparables. Me siento contenta por estar con ustedes, nos vemos pronto en El Volcán", dijo Castellanos en su presentación con las Amazonas.

La venezolana llamó la atención en su país desde sus primeros años por su talento con la pelota, lo que le ganó una beca para competir en el futbol universitario de Estados Unidos con Florida State University en donde se formó antes de dar el salt a Europa.

A nivel de selecciones, Castellanos ha representado a la Vinotinto Femenil en Mundiales Sub 17, Copas América, Campeonatos Sudamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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