¿Demasiada confianza? El mensaje de Morata antes de la final de la Euro 2024 y Wimbledon

Este domingo 14 de julio del 2024, todo España podría estar de fiesta pues hay dos finales muy importantes en las que tienen representantes que podrían terminar levantando un título.

El domingo se juega la final de la Eurocopa 2024 y la final de Wimbledon. La final de tenis es a las 7 am tiempo del centro de México, se enfrentan Alcaraz y Djokovic. Mientras que la final de la Euro es a las 13 horas tiempo del centro de México entre España vs Inglaterra.

Cada partido es una final y más ante Atlas: Veljko Paunovic

Te puede interesar: La impactante cantidad que cuestan los boletos para la final de la Copa América

Morata quiere celebrar con Alcaraz

Estando tan cerca de las finales, Morata decidió mandar un mensaje al tenista Carlos Alcaraz y pide que sea un domingo histórico para poder celebrar juntos en Madrid.

“Ya sabes que te dije antes de que empezara la Eurocopa que no te iba a poder invitar a la final, que contaba contigo, pero que no ibas a poder venir porque tienes que jugar otra final. Espero que por lo menos sea un gran domingo para toda España. Nosotros te apoyamos con todo el corazón. Ya sabes las tres palabras que siempre dices que hay que poner todos, la selección y tú. Ojalá que nos podamos ver en Madrid y te vengas con nosotros a celebrarlo”.

Por su parte, Alcaraz aprovechó para elogiar el nivel que ha mostrado España en la Euro 2024, confesó que los ha estado apoyando desde el inicio y espera que el domingo sea un día maravilloso.

“Estáis haciendo una Eurocopa impecable. He estado animando desde el primer partido hasta la semifinal, sufriendo con vosotros, apoyándoos. Ojalá que el domingo sea un día maravilloso para todo el mundo pero seguro que para vosotros lo va a ser. Os mando un fuerte abrazo y a por todas. ¡Vamos!”

Gol de Franck Boli: Mazatlán 0-2 Atlético de San Luis | Jornada 2 Apertura 2024

Te puede interesar: Las apuestas dan a sus favoritos para el Balón de Oro antes de la Final de Euro y la Copa América 2024