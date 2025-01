EXCLUSIVA: El Turco Mohamed revela el momento en el que recibió la oferta del Toluca

Antonio el “Turco” Mohamed platicó en exclusiva con Christian Martinoli para Los Protagonistas, en donde además de compartir cuestiones tácticas, hablar de Pep Guardiola y más, reveló la fecha y la razón por la que decidió firmar con los Diablos Rojos del Toluca para el torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: ¡OFICIAL! El BOMBAZO de Toluca para el Clausura 2025

El entrenador argentino arrancó con el pie derecho su aventura con el equipo escarlata, pues en su primer partido, derrotó en condición de visitante en el Estadio Caliente a los Xolos de Tijuana por marcador de 3-2 en donde Alexis Vega fue la gran figura del partido con un doblete.

La razón por la que el Turco Mohamed llegó a Toluca: Entrevista con Christian Martinoli | Parte 1

¿Cuándo recibió el Turco Mohamed la oferta del Toluca y por qué aceptó dirigir a los Diablos?

El técnico argentino le confesó a Christian Martinoli que la oferta del Toluca la recibió apenas unos días después de que finalizó el torneo Apertura 2024 en donde el América se consagró como el tricampeón de la Liga BBVA MX .



“Me llegó la oferta cuando terminó el torneo, del domingo al miércoles, el miércoles se comunicó San Román conmigo por teléfono, me preguntó que cómo estaba de energía, que sí quería agarrar y le dije que sí, que Toluca sí me gustaba porque tenemos los mismo objetivos, es como una pareja, el objetivo del Toluca es ser campeón y yo venía para acá para poner mi currículum encima y competir con los que quiero competir Toluca me da las herramientas porque otro equipo no me las daba, por eso agarré ese desafío porque sé que puedo competir con el plantel que tenemos contra los más poderosos que sabemos cinco o seis planteles que van a competir por el título aunque siempre hay algún tapado, pero a la larga, sabiendo que esto tiene Liguilla, América, Cruz Azul, Rayados, Tigres, Toluca, tienen que estar entre los cinco primeros”, aseguró el “Turco” Mohamed en entrevista para Los Protagonistas.

Te puede interesar: Toluca hace oficial su segunda baja rumbo al Clausura 2025