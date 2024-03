Ex compañero de Santiago Giménez fue apartado de su club

La carrera de Orkun Kökçü ha dado un giro totalmente inesperado. De ser una de las estrellas del Feyenoord hace unos meses, ha pasado a ser relegado en el Benfica y todo por unas declaraciones que no cayeron nada bien en el equipo de la capital portuguesa.

''Kökçü no puede estar en el plantel. No he conversado todavía con él, pero lo que hizo no está bien. Le hizo mucho daño al vestuario del equipo. No estamos contentos con la situación.’', así de claro fue Roger Schmidt, actual entrenador de las Águilas lisboetas tras ser cuestionado por la ausencia del futbolista turco.

¿Qué declaró Kokcu?

El ex capitán del actual equipo de Santiago Giménez se le fue con todo al club portugués en charla con De Telegraaf, medio de los Países Bajos. “Elegí el Benfica pensando que era la mejor opción para mi carrera… pero desde el principio nunca me hicieron sentir importante. Quizás hasta ahora he sido demasiado modesto respecto al papel que me han asignado”, mencionó Orkun.

Por sí fuera poco, el volante europeo no cuenta hasta nuevo aviso para el director técnico alemán y podría regresar al Feyenoord en el siguiente mercado de fichajes. Además, las declaraciones de Kokcu llegaron hasta oídos del estratega del equipo de futbol sala del Benfica y claro que fue criticado.

Finalmente, la mala noticia para el turco es que tiene vínculo con las Águilas hasta julio de 2028 y podría ser relegado por varias semanas sin poder salir del equipo hasta que otro club se interese por sus servicios y pague una cantidad que llene las expectativas del gigante de Portugal.

