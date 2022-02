Exentrenador de México revienta al Chicharito Hernández

El exentrenador campeón del mundo con la Selección de México Sub 17, Raúl Gutiérrez, dio su opinión sobre la ausencia de Javier “Chicharito” Hernández en el combinado nacional de Gerardo Martino, el famoso “Potro” fue duro y directo contra el delantero del Galaxy.

“Para mí, hoy Chicharo no tiene nada que hacer en la Selección Nacional. Fue referente en su momento, pero nada nos garantiza que con él se metan goles”, comentó en entrevista para W Deportes.

El “Potro” analizó el proceso de Gerardo Martino con el combinado azteca, pues considera que la falta de gol es una factor, pero también en un plano general, Gutiérrez piensa que la solución es voltear a ver a las nuevas generaciones, cosa que ha comenzado a hacer el “Tata”.

“Yo creo que el equipo no ha tenido esa consistencia que esperamos. La inclusión de la nueva generación con el Tata Martino es un gran acierto”, puntualizó.

Javier Hernandez borrado de la Selección Mexicana

El máximo goleador en la historia de la Selección de México, Javier Hernández tiene más de dos años sin recibir una convocatoria para el vestir la playera del combinado nacional, “Chicharito” ha mostrado deseos de volver al cuadro azteca, sin embargo no ha sido considerado, pese a sus destacadas actuaciones en la MLS.

“Estoy en mi mejor momento físico y encaro esto de la mejor forma posible”, comentó Hernández en una rueda de prensa. Además, agregó que tiene en su mente el compromiso con los Los Angeles Galaxy, el delantero comentó que ha trabajado en su cuidado personal, físico y mental.

De cara al inicio de la próximo temporada de la MLS, “CH14” se fijó objetivos claros con el equipo angelino, uno de ellos es encontrar la regularidad y ser campeón del futbol de los Estados Unidos.

“En esta vida no puedes pedir algo que no estás dando. Me gustaría que mis compañeros estén al máximo de la forma, y yo también tengo que hacerlo. Aquí no importa quién es el líder, cada uno puede ser líder de distintas maneras. Todos queremos dar lo mejor para ser campeones”, comentó.

