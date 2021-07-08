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Fútbol

Exeuropeo firma con equipo de la Liga BBVA Expansión

Después de militar en el Ranger de Escocia, la Liga BBVA Expansión tendrá un refuerzo de lujo para el próximo Apertura 2021.

Eduardo Herrera

Escrito por: Azteca Deportes

Con 32 años y 10 años de experiencia como futbolista profesional, Eduardo Herrera, vivirá una nueva aventura en el futbol de nuestro país, ahora será con el Mérida de la Liga BBVA Expansión, a partir de este semestre.

“Con una amplia trayectoria futbolística, Lalo Herrera llega a reforzar nuestra delantera”, anunció el conjunto de Venados. “Bienvenido a territorio astado”, agregaron.

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En el verano de 2017, Herrera emigró al Viejo Continente para militar en el Ranger de Escocia, bajo el mando del portugués Pedro Caixinha. Jugó 26 partidos y anotó dos goles, en todas las competencias.

Después de la aventura europea regresó a nuestro país para jugar con Santos y participar con Necaxa unos torneo, para llegar a Puebla su último equipo en la Liga BBVA MX.

Son 10 años en el futbol, y con 32 años de edad el delantero buscará redimirse en la Liga BBVA Expansión y convertirse en una de las máximas figuras de este certamen.

Número de Eduardo Herrera en el futbol mexicano

Pumas | 189 partidos | 57 goles

Santos | 39 partidos | 5 goles

Necaxa | 39 partidos | 9 goles

Pumas Tabasco | 39 partidos | 7 goles

Rangers | 26 partidos| 2 goles

Tiburones Rojos | 13 partidos | 3 goles

Puebla | 7 partidos

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Incluso tuvo minutos en Selección Mexicana, jugó siete partidos amistosos donde consiguió tres goles, uno ante Paraguay y un doblete contra Guatemala en el 2015. Además jugó la Copa América de 2015, con un partido como titular ante Bolivia y entró de suplente cuando se midieron a Ecuador.

Actualmente el delantero mexicano tiene un valor de $400 mil euros, una amplia diferencia de cuando Pumas lo vendió al Ranger por $1 millón 700 mil euros en 2017 y en su regreso a nuestro país, a Santos, fue de $800 mil euros.

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