Exjugador de la Liga MX no sabía que en México se paga a la quincena

La Liga MX ha contado con varios jugadores argentinos a lo largo de su historia. Uno de ellos fue Mauro Cejas, también conocido como el Pitu Cejas. El mediocampista defendió las camisetas de Tecos, Monterrey, Pachuca, Santos, Monarcas y Puebla, y hace unos días contó una graciosa anécdota en su llegada al futbol mexicano.

El futbolista llegó al futbol mexicano en 2007 para jugar con los extintos Tecos de la UAG y platicó cómo fue su experiencia al recibir su primer pago en México.

“También tengo otra anécdota que por ejemplo allá en México se paga cada 15 días. El mes te lo dividen en dos, entonces yo me acuerdo que me pagan el 15 y después me quieren pagar el 30 y le digo a la contadora ‘no no, ya me pagaron’”, declaró el volante para MX Sudamérica.

Ante la confusión del argentino, contó que la propia contadora le ayudó a entender cómo eran los pagos en nuestro país.

“Ella me dijo: ‘No Mauro ven, aquí pagamos así'. Claro, yo no le quería cobrar porque ya me habían pagado. La verdad es que sí fue un cambio. También hay que reconocer que tenía 21 años y es verdad que pierdes el piso un poco”, declaró el jugador mientras reía al recordar su anécdota.

Pitu Cejas recordó lo difícil que fue llegar a México

Por otro lado, Mauro Cejas recordó lo difícil que fue su experiencia al llegar a México ya que “estaba solo” y su familia se quedó en su natal Argentina.

El futbolista nacido en la provincia de Adrogué en Buenos Aires agradeció que en México lo “hayan arropado bien”, en especial al entonces capitán de Tecos, Juan Carlos ‘Cheto’ Leaño.

Incluso, Pitu Cejas habló sobre la época cuando los equipos de la Liga MX aún participaban en competencias sudamericanas como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y admitió que el arbitraje solía estar en contra de los clubes mexicanos y favorecía a los clubes de Conmebol.