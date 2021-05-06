La próxima temporada tendremos mujeres dirigiendo: Brizio

En conferencia de prensa, el Presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio , afirmó que se está en los planes que la siguiente campaña puedan comenzar a arbitrar las mujeres.

“El plan es que para la próxima temporada tengamos mujeres dirigiendo la Liga de Expansión, es el paso obligado para cualquier árbitro o árbitros que quiera llegar a la Liga MX”, aseguró Brizio en conferencia de prensa.

Arturo Brizio|MEXSPORT

También, Brizio comentó sobre los datos que obtuvo el VAR en la fase regular de la Liga BBVA MX.

“La aportación del VAR representa una relación de 7 a 1 en la disminución de errores. En el torneo actual se han presentado 14 errores, que sin el VAR serían 98, ya que ocurrieron 84 rectificaciones”, añadió el exárbitro.

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Trabajo presencial para árbitros

Además, el presidente de la comisión de arbitraje destacó que en tiempos de covid-19 se pudo reunir de forma presencial al grupo de árbitros previo al arranque de la liguilla.

“Por primera vez en más de un año se pudo hacer un trabajo presencial con los árbitros, estos con motivo de la liguilla, se citaron en Toluca a la élite del arbitraje mexicano, a los que conforman nuestro panel para poder trabajar de cara a la liguilla, fue un trabajo muy intenso tanto en cancha como en aula, donde se trabajó aspectos muy importantes en torno a la regla del juego y la problemática de los partidos”, finalizó el presidente de la Comisión de Árbitros.

Liga BBVA MX vs MLS

Brizio se animó a comparar el desempeño de la Liga BBVA MX con el de la MLS.

“Nuestra liga es indudablemente la más competitiva y la mejor organizada junto con la MLS, tan es así que somos las únicas ligas que tenemos VAR de manera permanente, entonces ya eso nos coloca en una situación diferente, pero insisto es un tema gremial, somos muy respetuosos y solidarios con el resto de los países, incluso tenemos participación constante con ellos”, sentenció Brizio.

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Finalmente, Brizio comentó sobre el delicado caso del árbitro, Adalid Maganda.

“El caso de Adalid Maganda es un tema en el que están los abogados, a mí me tiene sumamente tranquilo el hecho de saber de las cosas como fue que pasaron”, añadió.