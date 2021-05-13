Por historia el Morelos va a pesar: Ricardo Valiño

Ventaja mínima para el Tepatitlán FC en la Final de ida de la Liga BBVA Expansión MX. Gol de Sergio Ceballos al minuto 62 le dio el triunfo a los Alteños en duelo donde fueron superiores al Atlético Morelia en el Estadio Tepatitlán de Morelos. Todo queda abierta para la vuelta este sábado en el histórico Morelos, donde los dirigidos por Ricardo Valiño esperan hacer valer su condición de local en la vuelta: "Le pido a la afición que apoye y que confíe como lo hizo el fin de semana pasado, por historia el Morelos va a pesar, tienen 70 años de historia y en esta final tiene que pesar."

El experimentado estratega argentino sabe jugar finales en divisiones de ascenso: "Un gol equipara el partido, vamos a ir a buscar el partido desde el minuto 1. La ventaja que tenemos es que aún quedan 90 minutos en casa." Morelia quiere demostrar porque fue el mejor equipo del torneo con 33 puntos, por lo que esperan reencontrar la asociación con el balón: "No ha cambiado en todo el año (el planteamientos), no cambiará en un partido", concluyó Valiño.

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⚽️ ¡¡¡GOOOOOOL DEL TEPATITLÁN!!! ⚽️



Ángel Eduardo Tecpanécatl remata de cabeza para abrir el marcador. 👏 ¡1-0!#CompartimosLaEmoción#FinalTepatitlánvsAtléticoMorelia ⚽️



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Paco Ramírez satisfecho con la victoria por la mínima

Su contraparte Francisco Ramírez sabe satisfecho pero no se confía del marcador por la mínima: "El 1-0 es muy engañoso, pero bueno al final es ventaja. Hicimos valer la condición de local y lo pudimos manifestar en el marco rival". El estratega sonorense sabe de la presión de jugar en tierras michoacanas: "Faltan 90 minutos, hay que trabajarlos, no se ha ganado nada. Falta la vuelta en una cancha hermosa donde se puede jugar bien al futbol, además tenemos enfrente a un rival fuerte y serio. Valiño se va a preocupar por anularnos."

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El sábado conoceremos al segundo monarca de la Liga BBVA Expansión MX (el primer fue Tampico Madero) en un escenario con amplia tradición y folclor como lo es el Estadio Morelos de Michoacán.

