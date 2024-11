¿Partido arreglado? Explota polémica por supuesto amaño y piden la salida del futbolista

En los últimos días, ha estado en tendencia en las redes sociales el cobro de un penal en el futbol colombiano, en el que señalan que hay un amaño por la forma en la que tiró el jugador y los gestos que hace minutos antes.

El partido fue el pasado jueves 14 de noviembre del 2024, entre América de Cali vs Once Caldas. El partido se encontraba 1-0 en el minuto 84 cuando marcaron un penal a favor de Once Caldas, si anotaban, empataban el partido y en caso de terminar así el encuentro, el conjunto del América hubiera terminado en el tercer lugar de la tabla.

VIDEO: Así fue el cobro del penal de Once Caldas

La polémica llegó debido a que el delantero Roger Torres falló el penal y previo a su disparo hizo unas supuestas señas con las que le habría dicho al portero hacía donde iba a cobrar para que pudiera atajar el disparo.

En la imagen, se ve que el delantero saca primero la lengua hacía un lado y segundos después mueve la cabeza hacia el lado derecho. Segundos después, terminó sacando su disparo hacía el lado derecho y fue atajado por el portero.

💣 ¡ESCÁNDALO EN EL FÚTBOL COLOMBIANO! 🔥



✅ Transcurría el minuto 85', América de Cali le ganaba 1-0 a Once Caldas en el Pascual y la visita tendría un penal para empatar las cosas.



Solo una victoria le aseguraba al conjunto Escarlata el segundo lugar que le permitía tener… pic.twitter.com/2EilG7pybo — Saque Amargo (@SaqueAmargoX) November 16, 2024

Tras el penal, América liquidó el partido con anotaciones de Adrián Ramos, al minuto 87 y de Duván Vergara, al 90+3.

Por el cobro de penal de Roger Torres, las redes sociales explotaron y el pasado 15 de noviembre, le mandó un mensaje a todos los aficionados intentando aclarar qué es un gesto normal como parte de su concentración

“Siempre trato de relajarme lo más posible, si tú buscas penales míos en YouTube, ves que siempre hago lo mismo; es algo que trabajé hace mucho tiempo con el psicólogo. Cierro los ojos, me relajo, pienso en un momento agradable de mi carrera y cobro. Es mi rutina, siempre lo hago, yo no bromeé con nadie. Estaba serio, obviamente era un penal difícil por lo que me ha tocado vivir, pero era todo o nada, y así lo asumí”.