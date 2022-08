Expresidente de Juventus le da con todo a Cristiano Ronaldo

Roma, Italia. El expresidente del equipo Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, no tiene un buen recuerdo del astro portugués Cristiano Ronaldo cuando jugó en la Serie A y advierte que no lo quiere ver de nuevo en el futbol italiano.

“A pesar de la admiración que le tengo, no me gustaría volver a verlo en Italia. Quiero mucho a la Juventus y estoy convencido de que su llegada ha creado muchos problemas al club, a Sarri y demás. La Juventus todavía no se ha recuperado”, declaró Giovanni Cobolli Gigli.

“Hubo problemas en el vestuario, si ganas 34 millones y gana el otro 6 o 7... Es irracional hablar de números así, pero es la verdad”, añadió el expresidente de la ‘Vecchia Signora’.

Cristiano Ronaldo está buscando un equipo donde pueda jugar la Champions League y en este momento suena su posible llegada a la Serie A con el Napoli, donde juega el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano.

Cristiano Ronaldo y su posible llegada al Napoli

Cobolli le envió una advertencia a los dirigentes del Napoli: “El trabajo que ha hecho Spalletti ha sido bueno. Giuntoli y De Laurentiis tuvieron que vender a reducir costes. El Napoli está entre los candidatos a luchar por el Scudetto. Si avanzara con esta operación, tendría que empezar de nuevo”.

También Giovanni Cobolli Gigli señaló que hubo también una problemática deportiva dentro del equipo, algo que Leonardo Bonucci admitió tras la salida del portugués de la Juventus: “Es absolutamente cierto que jugamos más en equipo. En el pasado reciente le habíamos perdido esta característica a la Juve. Estábamos jugando con un gran campeón como Cristiano Ronaldo y queríamos ponerlo en una buena posición, pensábamos en servirle de la mejor manera posible”.

Según informaron los medios informativos italianos, el accionista mayoritario del Napoli, Aurelio Di Laurentiis, estaría dispuesto a contratar a Cristiano Ronaldo con la condición de que Manchester United abone 100 millones de euros por el delantero nigeriano Victor Osimhen.

¿Cuántos partidos y goles realizó Cristiano Ronaldo con Juventus? CR7 jugó 134 partidos con la 'Juve' y anotó la cantidad 101 goles.