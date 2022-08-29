México presenta el jersey de visitante para el Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana dio a conocer la nueva camiseta de visitante para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Con un diseño distinto a lo que hemos visto anteriormente, el jersey de México muestra elementos gráficos de la memoria colectiva prehispánica, presentando un diseño que lleva iconos culturales de nuestro país.

El jersey del equipo dirigido por Gerardo Martino, fue fabricado con materiales reciclados y representa la historia, las raíces y la cultura de México.

Con tecnología HEAT.RDY, la playera cuenta con zonas especiales de enfriamiento para mantener frescos a los jugadores durante los juegos del Mundial.

Historia, lucha y tradición, esto es México. 💚 🇲🇽



Y en 🇶🇦, buscaremos hacer historia a través de #ElOrigenQueNosUne. 👊🏻 🔥

👉🏻 https://t.co/Zrq5ZhOSot#HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/Hy5JzSAjlm — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 29, 2022



El jersey de visita va a ser estrenado el próximo miércoles 31 de agosto, cuando la Selección Mexicana enfrente a Paraguay en Atlanta, Georgia en la cancha del Mercedes-Benz Stadium.

Partidos de la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022

Previo a la Copa del Mundo, la cual dará inicio el día 20 de noviembre, México tiene programados más partidos de preparación. Después de enfrentar a Paraguay, el combinado Azteca tiene un compromiso frente a Perú el sábado 24 de septiembre en . Posteriormente, el día 27 México se enfrentará a Colombia, ambos duelos se disputarán en Estados Unidos.

Además, la Selección Mexicana también tiene confirmado a un rival de Europa. El cuadro que comanda el ‘Tata’ Martino jugará ate Suecia el próximo 16 de noviembre, a pocos días del debut en Qatar 2022.

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El Grupo de México en el Mundial de Qatar

La Copa del Mundo dará inicio el próximo 20 de noviembre. México, ubicado en el Grupo C de la competencia, tiene como rivales a Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

El conjunto nacional debuta el día 22 de noviembre frente a Polonia. Posteriormente, se medirá a Argentina el día 26 y cerrará la Fase de Grupos contra Arabia Saudita el 30 de noviembre.

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