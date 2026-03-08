Así quedó la tabla de posiciones de la F1 luego del Gran Premio de Australia 2026
George Russell se quedó con la victoria en Melbourne, mientras que Checo Pérez pudo finalizar la carrera en su debut con Cadillac
La primera carrera de la temporada de la Fórmula 1 llegó a su fin. Luego de una larga espera, los 22 pilotos volvieron a competir entre sí en un Gran Premio de Australia que resultó ser caótico al haber sumado seis abandonos, siendo una de las razones por las que algunos conductores se mostraron en contra de la nueva reglamentación de la competición impulsada por la FIA.
Como se pudo ver en las prácticas y durante la clasificación, la disputa del primer lugar estuvo entre Mercedes y Ferrari, sin embargo, fue el británico George Russell quien se terminó imponiendo. Por otra parte, Sergio ‘Checo’ Pérez pudo finalizar la carrera en su debut con Cadillac, finalizando en la decimosexta posición; mientras que su compañero, Valtteri Bottas, protagonizó uno de los abandonos de la jornada.
Cabe destacar que Max Verstappen, quien inició en la posición número 19 tras haberse accidentado durante la qualy, logró culminar la carrera en el sexto lugar luego de haber realizado una remontada estelar en Melbourne.
El resultado de la carrera del GP de Australia 2026
Con Russell como ganador, así quedó la tabla de posiciones del Gran Premio de Australia:
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
- Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
- Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
- Isack Hadjar (Red Bull) – DNF
- Nico Hülkenberg (Audi) – DNF
- Oscar Piastri (McLaren) – DNF
El Mundial de Pilotos 2026 hasta ahora
- George Russell (Mercedes) – 25 puntos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 18 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 15 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 12 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 10 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 8 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 6 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 1 punto
- Esteban Ocon (Haas) – 0 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 0 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 0 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 0 puntos
El Campeonato de Constructores 2026 hasta ahora
- Mercedes – 43 puntos
- Ferrari – 27 puntos
- McLaren – 10 puntos
- Red Bull Racing – 8 puntos
- Haas – 6 puntos
- Racing Bulls – 4 puntos
- Audi – 2 puntos
- Alpine – 1 punto
- Williams – 0 puntos
- Cadillac – 0 puntos
- Aston Martin – 0 puntos.