Así quedó la tabla de posiciones de la F1 luego del Gran Premio de Australia 2026

George Russell se quedó con la victoria en Melbourne, mientras que Checo Pérez pudo finalizar la carrera en su debut con Cadillac

Tabla de posiciones F1 GP de Australia 2026
Charles Leclerc y George Russell en el GP de Australia 2026|Crédito: FIA / X

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

La primera carrera de la temporada de la Fórmula 1 llegó a su fin. Luego de una larga espera, los 22 pilotos volvieron a competir entre sí en un Gran Premio de Australia que resultó ser caótico al haber sumado seis abandonos, siendo una de las razones por las que algunos conductores se mostraron en contra de la nueva reglamentación de la competición impulsada por la FIA.

Como se pudo ver en las prácticas y durante la clasificación, la disputa del primer lugar estuvo entre Mercedes y Ferrari, sin embargo, fue el británico George Russell quien se terminó imponiendo. Por otra parte, Sergio ‘Checo’ Pérez pudo finalizar la carrera en su debut con Cadillac, finalizando en la decimosexta posición; mientras que su compañero, Valtteri Bottas, protagonizó uno de los abandonos de la jornada.

Checo Pérez GP de Australia 2026
Checo Pérez durante el GP de Australia 2026|Crédito: Sergio Pérez / X

Cabe destacar que Max Verstappen, quien inició en la posición número 19 tras haberse accidentado durante la qualy, logró culminar la carrera en el sexto lugar luego de haber realizado una remontada estelar en Melbourne.



El resultado de la carrera del GP de Australia 2026

Con Russell como ganador, así quedó la tabla de posiciones del Gran Premio de Australia:

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Lewis Hamilton (Ferrari)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Max Verstappen (Red Bull)
  7. Oliver Bearman (Haas)
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  9. Gabriel Bortoleto (Audi)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Esteban Ocon (Haas)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Liam Lawson (Racing Bulls)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Sergio Pérez (Cadillac)
  17. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
  20. Isack Hadjar (Red Bull) – DNF
  21. Nico Hülkenberg (Audi) – DNF
  22. Oscar Piastri (McLaren) – DNF
George Russell
George Russell se quedó con el GP de Australia 2026|Crédito: Fórmula 1 / X

El Mundial de Pilotos 2026 hasta ahora

  1. George Russell (Mercedes) – 25 puntos
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) – 18 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 15 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 12 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 10 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 8 puntos
  7. Oliver Bearman (Haas) – 6 puntos
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos
  9. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 1 punto
  11. Esteban Ocon (Haas) – 0 puntos
  12. Alexander Albon (Williams) – 0 puntos
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) – 0 puntos
  14. Franco Colapinto (Alpine) – 0 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 0 puntos
  16. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  17. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  20. Isack Hadjar (Red Bull) – 0 puntos
  21. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  22. Oscar Piastri (McLaren) – 0 puntos

El Campeonato de Constructores 2026 hasta ahora

  1. Mercedes – 43 puntos
  2. Ferrari – 27 puntos
  3. McLaren – 10 puntos
  4. Red Bull Racing – 8 puntos
  5. Haas – 6 puntos
  6. Racing Bulls – 4 puntos
  7. Audi – 2 puntos
  8. Alpine – 1 punto
  9. Williams – 0 puntos
  10. Cadillac – 0 puntos
  11. Aston Martin – 0 puntos.

