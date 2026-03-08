Así quedó la tabla de posiciones de la F1 luego del Gran Premio de Australia 2026

La primera carrera de la temporada de la Fórmula 1 llegó a su fin. Luego de una larga espera, los 22 pilotos volvieron a competir entre sí en un Gran Premio de Australia que resultó ser caótico al haber sumado seis abandonos, siendo una de las razones por las que algunos conductores se mostraron en contra de la nueva reglamentación de la competición impulsada por la FIA.

Como se pudo ver en las prácticas y durante la clasificación, la disputa del primer lugar estuvo entre Mercedes y Ferrari, sin embargo, fue el británico George Russell quien se terminó imponiendo. Por otra parte, Sergio ‘Checo’ Pérez pudo finalizar la carrera en su debut con Cadillac, finalizando en la decimosexta posición; mientras que su compañero, Valtteri Bottas, protagonizó uno de los abandonos de la jornada.

Checo Pérez durante el GP de Australia 2026|Crédito: Sergio Pérez / X

Cabe destacar que Max Verstappen, quien inició en la posición número 19 tras haberse accidentado durante la qualy, logró culminar la carrera en el sexto lugar luego de haber realizado una remontada estelar en Melbourne.

El resultado de la carrera del GP de Australia 2026

Con Russell como ganador, así quedó la tabla de posiciones del Gran Premio de Australia:



George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF Isack Hadjar (Red Bull) – DNF Nico Hülkenberg (Audi) – DNF Oscar Piastri (McLaren) – DNF

George Russell se quedó con el GP de Australia 2026|Crédito: Fórmula 1 / X

El Mundial de Pilotos 2026 hasta ahora

George Russell (Mercedes) – 25 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 18 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 15 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 12 puntos Lando Norris (McLaren) – 10 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 8 puntos Oliver Bearman (Haas) – 6 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 1 punto Esteban Ocon (Haas) – 0 puntos Alexander Albon (Williams) – 0 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 0 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 0 puntos Carlos Sainz (Williams) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 0 puntos

El Campeonato de Constructores 2026 hasta ahora