Dura crítica para la Roma por despido de José Mourinho

“Creo que estas sociedades americanas, el equipo de la Roma es propiedad de la familia estadounidense Friedkin, trabajan sin respetar a las personas con las que colaboran. Lo vimos en Milán con Paolo Maldini y ahora en Trigoria (ciudad deportiva del Roma) con Mourinho”, fueron las declaraciones del ex técnico de la selección italiana Fabbio Capello para ‘Sky Sports Italia’ sobre el despido de ‘Mou’ por la escuadra de ‘La Loba’.

“Que algo no estaba funcionando en su relación quedó claro por el hecho de que no respondieron a su voluntad de continuar. No han tenido respeto y estamos hablando de uno de los entrenadores más importantes de la historia”, añadió el exentrenador del equipo de la Roma.

Posible llegada de Andrés Guardado al equipo del León

Daniele De Rossi será el técnico del equipo de la Roma

Daniele De Rossi, emblema de la historia reciente del equipo romano, será el que ocupe el banquillo hasta final de temporada. Un exjugador sin experiencia en Serie A como técnico.

El exjugador entrenó durante 4 meses al SPAL en Serie B, una etapa que saldó con 3 victorias en 17 partidos.

“A De Rossi le recomiendo que estudie lo que ha hecho Mourinho hasta ahora e intente introducir algunas pequeñas variaciones sin revolucionar. De lo contrario, se enfrentará a un grupo del vestuario que no te seguirá. Será difícil y conociendo el ambiente romano, tienes que demostrar lo que vales”, apuntó Fabbio Capello.

Mensaje de despedida de Dybala para Mourinho

Por su parte, el argentino Paulo Dybala, jugador del Roma, mandó un mensaje de despedida para José Mourinho.

"¡Gracias, Míster! Gracias por todo... trabajar contigo ha sido un placer enorme. Gracias por tus consejos y por cada palabra que me has dicho. Te deseo lo mejor a ti y a tu ‘staff’. Espero vernos pronto”, expresó el argentino en su cuenta de Instagram.

La ‘Joya’ ha sido el jugador más importante de la ‘era Mourinho’ en Roma. Ambos se han halagado durante esa última temporada de manera mutua en redes sociales y declaraciones públicas evidenciando su buena relación.

Después de que el Juventus Turín no quisiera renovar a Dyabala, el campeón del mundo encontró en el Roma un proyecto deportivo a sus pies; y en Mourinho un entrenador rendido a su calidad.