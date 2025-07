¡NOVEDAD!: Fabrizio Romano revela si Luka Jovic jugará en España o en Cruz Azul

El futuro de Luka Jovic sigue siendo uno de los temas más intrigantes en el mercado de fichajes. Cruz Azul, que lleva tiempo buscando fichar al delantero serbio, parece tener el camino casi despejado para cerrar su contratación, pero una serie de obstáculos aún pone en duda su llegada definitiva. Mientras tanto, los rumores sobre su futuro siguen multiplicándose, y ahora Fabrizio Romano, uno de los periodistas más influyentes en el mundo de los fichajes, ha dado una actualización crucial.

El interés de Real Oviedo, ¿real o solo una ilusión?

Hace poco, Real Oviedo se sumó a la lista de equipos interesados en Luka Jovic, sorprendiendo a muchos. El club español hizo una oferta formal al delantero, pero Romano fue claro al respecto. En una reciente intervención en un programa en España, el experto en fichajes comentó que “no hay nada” entre Jovic y Oviedo.

“He preguntado un minuto antes de nuestro directo para tener un update en los últimos minutos, y me dicen ‘no, nada’. Entonces no quiero vender sueños, pero de momento no hay nada entre Luka Jovic y Real Oviedo,” afirmó Romano. Este comentario deja en claro que, aunque el club español haya mostrado interés, las opciones de Jovic de llegar a Oviedo parecen muy remotas.

Cruz Azul: ¿Podrá finalmente cerrar el fichaje de Jovic?

El equipo mexicano ha estado al acecho desde hace semanas. Según información interna, Cruz Azul ya tiene un acuerdo con Jovic en cuanto a su contrato, pero la situación con Giorgos Giakoumakis ha complicado la oficialización de la llegada del serbio. Cruz Azul sigue luchando por liberar un cupo para fichar a Jovic, algo que, hasta ahora, parece no resolverse con rapidez.

A pesar de los problemas administrativos, Jovic se ha mostrado interesado en la oferta de Cruz Azul, pero los avances son lentos. Mientras tanto, su entorno ha comenzado a recibir nuevas ofertas de otras ligas, lo que podría cambiar la balanza en cualquier momento.